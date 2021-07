L’Isola di Pietro 3, replica/ Anticipazioni oggi 11 luglio: cosa succede a Leonardo?

L’Isola di Pietro 3, anticipazioni puntata oggi, 11 luglio in replica Canale 5

L’Isola di Pietro 3 continua a tenerci compagnia alla domenica pomeriggio. Dopo una piccola pausa nelle scorse settimane, la programmazione di Canale 5 continua ad andare avanti anche con le repliche di alcune fiction di successo proprio come questa con protagonista Gianni Morandi. Sarà lui a vestire ancora i panni di Pietro, il dottore pronto ad occuparsi dei suoi pazienti andando oltre il possibile e il normale incrociando spesso la strada della figlia Elena. A tenere occupati i due ci pensa la scomparsa di Irene, interpretata da Astrid Meloni. La donna è sparita nel nulla e ha portato via con sé la piccola Anna e adesso tutti provano a cercarla e trovarla prima che ci si trovi con un altro giallo da risolvere. Sulle sue tracce c’è anche Diego che riuscirà a trovarla grazie all’aiuto di Pietro.

L'Isola di Pietro 3/ Anticipazioni puntata 13 giugno: cosa nasconde Diego? (Replica)

Caterina nei guai per colpa di Leonardo?

Prenderà il via da qui la nuova puntata in replica de L’Isola di Pietro 3 in onda oggi intorno alle 16.00 circa con Elena e Valerio di nuovo pericolosamente vicini dopo l’appassionante incontro dei giorni scorsi. Ma se per Elena i dubbi non mancano non possiamo non dire lo stesso della figlia, Caterina. La giovane sembrava pronta a lasciare l’isola seguendo Leonardo ma adesso tutto sembra cambiato e mentre lei riflette ancora sul da farsi, lui finisce in pericolo. Le indagini sulla morte di Chiara portano ad un auto vista proprio nel cantiere di suo padre, ma siamo sicuri che tutto è come sembra? Valerio ed Elena affrontano le complicazioni dovute alla loro relazione mentre Caterina dice no alla partenza. Adesso rimane da capire cosa succederà a Leonardo e se anche la sua ragazza finirà nei guai a causa sua oppure no.

