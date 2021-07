L’Isola di Pietro 3, replica/ Anticipazioni puntata oggi, 4 luglio

L’Isola di Pietro 3, anticipazioni puntata oggi, 4 luglio

L’Isola di Pietro 3 torna in onda oggi, 4 luglio, con una nuova replica, la quarta di quella che poi si è rivelata essere l’ultima stagione. Al centro di tutto c’è ancora la morte di Chiara e le conseguenti indagini che stanno tenendo impegnata Elena ma anche un po’ il padre Pietro, il personaggio interpretato da Gianni Morandi. Le cose si complicano per loro per via del ritrovamento della cameriera Lara (Melinda Mereu) in fin di vita proprio al resort. Sembra che sarà proprio questo a segnare una svolta nelle indagini sulla morte di Chiara e tutto perché il presunto padre di Laura, Franco Portorico (Claudio Castrogiovanni), risulterà essere il principale indiziato di entrambi i delitti, ma è davvero così? Chi ha seguito la fiction sa bene che la strada verso la verità è ancora lunga e anche per Pietro le cose non sono semplici.

Anticipazioni Una strada verso il domani 3/ Seconda puntata 9 luglio: Joachim triste

Chi ha ucciso Chiara?

Il dolce pediatra continuerà a prendersi cura di Ilaria nella nuova puntata de L’Isola di Pietro 3 in onda oggi pomeriggio su Canale5. Ilaria continua ad affrontare la chemioterapia mentre Caterina sembra ormai pronta a voltare pagina cambiando la sua vita e seguendo Leonardo. Il giovane che è entrato nella sua vita dopo la sua ultima delusione, sembra pronto a portarla via e così proprio nella nuova puntata vedremo la giovane comunicare alla madre Elena la sua decisione di lasciare Carloforte, riuscirà davvero a farlo o toccherà a Diego fare di tutto per fermare la sua dolce fidanzata, anzi ormai ex? Ciliegina sulla torta sarà l’esplosione della passione tra Elena e Valerio. Gli Orrù dovranno fare i conti con una terribile verità, come reagiranno?

LEGGI ANCHE:

Ku’damm 63 Una strada verso il domani 3/ Anticipazioni oggi 3 luglio: Helga tradirà il marito?Spirito Libero, replica/ Anticipazioni oggi, 3 luglio: Alexandra riceve l'eredità..

© RIPRODUZIONE RISERVATA