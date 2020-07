L’Isola di Pietro 4/ Anticipazioni: quarta ancora in dubbio, terza stagione prossimamente in replica?

L’Isola di Pietro 3 potrebbe essere trasmessa in replica nelle prossime settimane su Canale 5. La serie tv con Gianni Morandi protagonista infatti torna stasera con la seconda stagione in replica, cosa che fa pensare dunque alla messa in onda anche della terza. La serie è stata trasmessa in prima tv assoluta sulla rete ammiraglia di Mediaset dal 18 ottobre al 22 novembre dello scorso anno. Ha registrato una media di ascolti molto vicina ai tre milioni di telespettatori con uno share che ha sfiorato il 13.93%. Si tratta di un leggero passo indietro rispetto alle altre due stagioni. La prima aveva chiuso con una media di 4.3 milioni e il 17.80% di share e la seconda con 3.4 milioni e il 15.72%. Come le altre anche la terza stagione presenta sei episodi e una trama snella pronta ad andare al punto.

L’Isola di Pietro, si farà la quarta stagione?

Si farà la quarta stagione de L’Isola di Pietro? Difficile dirlo ora anche sei rumors che si sono inseguiti dalla fine della terza, con l’ultima puntata andata in onda il 22 novembre scorso, sembravano piuttosto positivi. C’è da dire però che il calo degli ascolti nel corso delle annate della serie con Gianni Morandi lasciano riflettere. Si è passati dallo share del 17.80% della prima stagione al 15.72% della seconda al 13.93% della terza. Certo sono numeri ancora interessanti per una serie tv italiana, ma rimane comunque il dubbio se sia il caso di andare avanti rischiando un flop colossale. La decisione viene rimandata alla rete e agli editori della serie che rifletteranno sul da farsi prima di iniziare eventualmente le riprese.



