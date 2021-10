Lista Calenda, eletti Roma 2021/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze e seggi

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI: LISTA CALENDA A ROMA

Carlo Calenda non è riuscito nell’impresa di conquistare un posto al ballottaggio alle Elezioni Comunali 2021. Sarà sfida tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, mentre l’ex ministro ha raccolto il 19,17%. Può “consolarsi” col terzo posto: è riuscito a sopravanzare nei voti la sindaca uscente Virginia Raggi, quando mancano però alcune sezioni ancora da scrutinare. Dunque, la lista di Carlo Calenda ottiene 212.507 voti.

La sorpresa però è data dal fatto che la lista Carlo Calenda risulta essere la prima a Roma, piazzandosi davanti al Partito democratico e a Fratelli d’Italia. Si tratta dunque di un risultato che dovrebbe essere sufficiente per garantire a Calenda, già nelle mire dei rivali in vista del ballottaggio tra proposte di apparentamento più o meno velate, una presenza forte nell’assemblea capitolina con i suoi eletti.

CONSIGLIERI ELETTI LISTA CALENDA ELEZIONI ROMA: I CANDIDATI

In attesa dei risultati definitivi per gli eletti e le preferenze alle ultime Elezioni Comunali Roma 2021,c’è grande curiosità di scoprire il risultato della lista di Carlo Calenda. L’ex ministro dello Sviluppo Economico è stato il primo candidato ad annunciare la sua presenza alle amministrative capitoline, ormai un anno fa. Un grandissimo lavoro in campagna elettorale quello svolto dal leader di Azione, che con tutta probabilità si giocherà il posto al ballottaggio con Guatieri e Raggi…

Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri della lista Calenda a Roma alle elezioni comunali 2021: Annalisa Scarnera, Flavia De Gregorio, Dario Nanni, Francesco Filippo Carpano, Valerio Casini, Francesca Leoncini, Andrea Massaroni, Rita Di Sano, Luigia Luciani, Perla Nahum, Alessandro Geraldini, Rosaria Marino, Tamara Borghini, Claudio Sisto, Antonietta Corea, Sabri Shamsan Hassan, Giuseppe Sardone, Lino Iuliano, Pietro Madonia, Maria Rita Iorio, Giovanna Marchese, Flavio Ronzi, Cecilia Frielingsdorf, Giuseppe Paloni, Emanuele Pinelli, Cesare Greco, Zora Mikulicin, Angelo Mantini, Elisabetta Biondi, Nicola Bianchi, Paolo Balice, Carmen Lavinia Orbulescu, Marco Bozzetti, Marco Ucciero, Rossana Di Bianco, Veronica Donati, Antonella De Maria, Andrea Colucci, Paolo Mazzoli, Giovanni Montella, Corinna Marzi, Gianluigi Gori, Martina Coletta, Bruno Schiaramazzi, Annamaria Del Gatto, Giancarlo Piccione, Cinzia Barbara Bellone.

LISTA CALENDA, ELEZIONI COMUNALI ROMA 2021

Non abbiamo dati di riferimento rispetto alle elezioni del 2016 per la lista di Carlo Calenda, considerando che il leader di Azione non aveva preso parte al voto nemmeno come candidato consigliere. Uno dei punti di forza della candidatura dell’ex titolare del Mise è il cambio di passo rispetto alla tradizione politica: gran parte dei candidati consiglieri sono presi dalla società civile e il «70 per cento non è mai stato iscritto ad un partito politico». Il programma di Calenda è parecchio folto, oltre 1.800 pagine, ed è stato realizzato dopo un lavoro di ascolto e analisi svolto nel corso degli incontri con associazioni e società civile. Calenda ha inoltre sottolineato che il 90% dei candidati in lista è laureato, mentre il 10% è di origine straniera: «Tutte le principali professioni sono rappresentate: architetti, ingegneri, insegnanti, imprenditori, commercianti, due giornalisti, avvocati e amministratori locali».

