Lite Bugo-Morgan a Sanremo 2020 e lo scontro in tribunale/ “Lo stimo e lo stimavo, la verità è che…”

Quando Morgan “obbligò” Bugo ad abbandonare il palco di Sanremo 2020 cambiando il testo di Sincero

Al Festival di Sanremo 2020 è andata in onda la lite Bugo-Morgan, un episodio senza precedenti: durante la penultima serata, l’esibizione di Morgan e Bugo si è interrotta bruscamente in diretta. La coppia avrebbe dovuto eseguire “Sincero”, brano in gara, ma Morgan – che aveva un foglio con sé – ha iniziato a cantare parole diverse da quelle previste. Poco dopo, Bugo ha preso il foglio (o forse solo una pagina bianca, secondo quanto dichiarato da Morgan) e ha abbandonato il palco, nonostante i tentativi di farlo rientrare.

Il nuovo testo postato sul palco di Sanremo 2020 recitava: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”. E ancora: “Ma tu sai solo coltivare invidia“, fino a “ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dento”. A distanza di quattro anni, il caso sulla lite Bugo-Morgan si riaccende (nonostante le polemiche non siano mai cessate), questa volta in tribunale. Secondo l’entourage di Bugo, Morgan avrebbe “gravemente compromesso la sua reputazione e il suo lavoro”.

L‘entourage di Bugo precisa di essere stato “costretto a intraprendere questa azione legale per difendere la sua dignità e il suo benessere emotivo e professionale, anche perché più volte Morgan è apparso in contesti pubblici denigrando l’immagine del collega”. Bugo, dunque, si affida ora alla giustizia, sperando che venga fatta luce su questa situazione e che i fatti vengano ristabiliti secondo verità ed equità.

“La verità è che io Bugo lo stimo, e lo stimavo anche all’epoca”, ha dichiarato Morgan di recente, sottolineando la generosità di Bugo. “In passato, quando mi sono trovato senza una casa e ho avuto bisogno di aiuto, lui mi ha dato una mano. E voglio chiedergli scusa se si è sentito offeso dai miei toni in alcune interviste, che erano frutto della frattura di quel momento. Io uso spesso un linguaggio iperbolico e sferzante. Sarebbe bello che tornassimo sul palco insieme”, le parole riconcilianti di Morgan rivolte a Bugo. Che epilogo avrà la lite Bugo-Morgan?

