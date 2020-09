Lite Concita De Gregorio-Sallusti/ Video, lei: “Non mi deve chiamare per nome!”

Lite tra Concita De Gregorio e Alessandro Sallusti nel corso della puntata di ieri di Di Martedì. Nel corso del dibattito in studio alla presenza di Michele Emiliano, confermato presidente della Puglia, il direttore de Il Giornale ha esordito così: «Io non sono d’accordo con Concita perché…». Neanche il tempo di finire la frase che la celebre giornalista lo ha messo in riga: «Mi scusi Sallusti, perché mi chiama per nome ed io la chiamo per cognome?». Un’accusa presumibilmente di sessismo che ha trovato la risposta ironica di Sallusti: «Ah, scusi dottoressa. Non sono d’accordo con la dottoressa. Mi dimenticavo che non puoi mischiarti con gli ignoranti, le chiedo scusa dottoressa».

LITE CONCITA DE GREGORIO-SALLUSTI: IL VIDEO

Di fronte al commento di Sallusti, Concita De Gregorio ha tenuto a precisare: «Non buttarla su questa, non voglio il titolo…». Ma ecco la spiegazione del direttore de Il Giornale: «Siccome quando ci vediamo di persona ci diamo del tu e scherziamo… Adesso in tv le fa schifo che io le do del tu…». Ma Concita De Gregorio non fa passi indietro e ha ribadito: «Io ho detto che lei non deve chiamare me per nome e per tutti gli altri per cognome». Necessario l’intervento del conduttore Giovanni Floris per stemperare la tensione, un diverbio che ha acceso il dibattito sui social network: qui di seguito il video





