Lite Mara Venier Roberto D’Agostino/ “Amadeus? Non facciamo come con Fabrizio Frizzi”

MARA VENIER, LITE CON ROBERTO D’AGOSTINO PER AMADEUS A SANREMO

Lite a Domenica In tra Mara Venier e Roberto D’Agostino per la scelta della Rai di affidargli la direzione artistica e la conduzione del Festival di Sanremo. «Da solo al Festival si sarebbe confuso col microfono, non ci sarebbe andato da solo», ha tuonato il giornalista fondatore di Dagospia. La conduttrice lo ha subito interrotto per dire la sua: «Non è vero Roberto, non è vero. Invece da solo sarà una grande sorpresa. No, non sono d’accordo». Ma Roberto D’Agostino rilancia le sue perplessità sulla scelta di Amadeus: «Ci vuole Fiorello, qualcun altro. Serve carisma per presentare Sanremo». Mara Venier sbotta: «No. Sono luoghi comuni, si chiama qualunquismo». Però Roberto D’Agostino non vuole saperne: «Ma quale qualunquismo! Si chiama qualità e o ce l’hai o non ce l’hai!». Mara Venier continua a prendere le difese del suo collega: «Amadeus è un grande professionista e lo ha dimostrato, inoltre è amato dal pubblico. Non ripetiamo l’errore che è stato fatto con Fabrizio Frizzi, non lo ripetiamo. Vediamo gli scandali, mo faccio lo scandalo io. Fiorello? Lo chiamerei pure io, perché no? È il numero uno, che c’entra. Si tratta di un valore aggiunto». E Roberto D’Agostino è costretto a chiudere la vicenda spiegando che hanno semplicemente idee diverse.

