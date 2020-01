Mara Venier/ Piange, Eleonora Daniele: “sarai la madrina di Carlotta” (Domenica in)

Sorpresa inattesa per Mara Venier che, nel corso dell’intervista realizzata a Eleonora Daniele, ha scoperto in diretta, a Domenica In, di essere la madrina di battesimo di Carlotta, la bambina che la conduttrice porta in grembo. Ma vediamo cosa è accaduto. In un primo momento, ancora ignara di ciò che sarebbe successo, la padrona di casa ha ricordato quando, a causa delle prove di Domenica In, non ha potuto partecipare alle nozze della Daniele. “Io dovevo venire al matrimonio, quel giorno – ha ricordato la bionda conduttrice – tu sai però che io ero con te, con il cuore ero con te”. È a questo punto che Eleonora Daniele ha esordito con la sua richiesta, lasciando Mara Venier di stucco: “sai cosa mi piacerebbe tanto Mara? Se, quando ci sarà il battesimo di Carlotta, tu le farai da madrina, te lo chiedo in diretta”, ha detto l’ospite di Domenica In. La conduttrice, visibilmente emozionata, l’ha quindi raggiunta stringendola in un abbraccio: “E me lo dici così, disgraziata?”. “Sì, così parliamo tutto il tempo in veneto – ha replicato la Daniele – E poi mia madre vuole conoscerti, la mia famiglia anche, sei amata in tutta Italia, sai noi veneti quanto ti amiamo, perché sei un simbolo di successo e di umanità”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

MARA VENIER: NONNA SU INTAGRAM

Mara Venier spopola in tv così come nella vita privata. In questi giorni, da brava nonna ha raggiunto l’asilo del nipotino Claudio per fare i biscotti con il suo erede e ha avuto modo di incontrare alcuni degli ammiratori. “Ero presente a fare i biscotti con i miei bimbi. Una nonna super, molto semplice e alla mano. Una piacevole sorpresa”, scrive infatti una fan su Instagram, commentando lo scatto condiviso dalla conduttrice con il suo Iaio, Claudietto. Oggi, 12 gennaio 2020, la presentatrice ritornerà in tv con Domenica In e come ha annunciato in settimana, non sarà l’unica occasione per poter ascoltare la sua voce. Dal prossimo 13 gennaio sarà infatti a Radio2, un nuovo spazio per divertirsi e far divertire, come sempre. Il debutto riguarda in particolare la trasmissione Chiamate Mara 3131, in coppia con il musicista Stefano Magnanensi.

MARA VENIER, LA NUOVA TRASMISSIONE IN RADIO

In ogni puntata, ricorda Leggo, verrà lanciato un tema e i radioascoltatori potranno rivelare opinioni e aneddoti, a partire dalla tematica La prima volta. Zia Mara rivelerà in diretta le sue emozioni riguardo a questo esordio radiofonico e non solo. Uno sguardo nel passato e nel presente, grazie alla sua allegria. La risata di Mara Venier è nota a tutti e forse uno degli ingredienti del suo successo è da ricercare proprio nella sua capacità di essere telespettatrice del suo stesso programma. Il riso di Domenica In però ha lasciato spazio al pianto nella sia La porta dei sogni, dove si è ritrovata in lacrime nell’ascoltare la storia di Juma, un ragazzo della Tanzania che è stato colpito da un tumore alla mandibola quando aveva solo 12 anni.

LE RISATE PER L’IMITAZIONE DI CIRILLI

“Quanto mi sono divertita domenica”, ha detto invece su Instagram, parlando dell’ultima puntata del suo programma musicale. Armata di occhiali da sole e immersa in un gruppo di bambini, l’abbiamo vista fare qualche piccolo passo di Gnagnam Style del rapper Psy, reinterpretato dall’ospite e comico Gabriele Cirilli. Un momento ironico che è piaciuto molto ai fan, che per l’occasione sembrano aver dimenticato la gaffe fatta dalla conduttrice sul finire del 2019, quando ha rivelato di non essere andata in diretta con il programma, ma di aver registrato l’appuntamento televisivo. “Grande Mara, puntata speciale con i ragazzi. Sei top”, commenta anche il cantante Gigi Finizio.



