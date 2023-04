Lite Paredes-Allegri, caos Juventus/ Pasquetta a nervi tesi: cos’è successo

Clima di alta tensione in casa Juventus a poche ore dalla sfida contro lo Sporting Lisbona, fondamentale per il cammino europeo dei bianconeri. Protagonisti di una vivace discussione nel giorno di Pasquetta il tecnico Massimiliano Allegri e Leandro Paredes: già nervoso durante la partitella del mattino – con una brutta entrata su Szczesny – il centrocampista argentino non le ha mandate a dire all’allenatore al rientro negli spogliatoi…

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paredes a fine allenamento è rientrato negli spogliatoi tra gli ultimi, con un passo spedito e tutt’altro che sorridente in volto. L’ex Paris Saint Germain e Allegri hanno infatti dato vita a una feroce lite, con l’argentino che gli ha rinfacciato lo scarso impiego degli ultimi mesi. Aria tutt’altro che distesa.

Caos Juventus, lite Allegri-Paredes

Lo scontro verbale tra Allegri e Paredes è avvenuto davanti a gran parte della squadra. Il centrocampista è stato tranquillizzato da alcuni compagni, ma ha comunque preferito non prendere parte al pranzo. L’argentino ha esternato tutta la sua frustrazione per le poche possibilità avute negli ultimi tempi: sin qui ha raccolto 1086 minuti, ma solo 170′ da febbraio. Nelle ultime settimane, inoltre, Allegri gli ha preferito i giovani, a partire dal canterano Enzo Barrenechea, partito titolare nel derby della Mole contro il Torino del 28 febbraio. Uno strappo che conferma quanto già circolato negli ultimi giorni in ottica calciomercato: Paredes non sarà riscattato a fine stagione. Voluto fortemente in estate dal direttore sportivo Federico Cherubini e dallo stesso Allegri, il ventottenne non ha reso secondo le aspettative, sprecando diverse occasioni sia in campionato che in coppa. In più, l’esplosione dei talenti del vivaio Miretti e Fagioli in concomitanza con la striscia di risultati utili. I 20 milioni stanziati per il suo cartellino verranno dirottati su un altro profilo: sul taccuino spunta anche Davide Frattesi del Sassuolo.

