Lite Sallusti-Telese/ Video: “Coi comunisti non puoi parlare”. E se ne va

Botta e risposta ad altissima tensione tra Alessandro Sallusti e Luca Telese nel corso dell’appuntamento odierno con L’aria che tira. Ospiti di Myrta Merlino, i due giornalisti hanno dato vita ad uno scontro infuocato, tale da spingere il direttore di Libero a togliersi il microfono ed a lasciare il collegamento.

Provocato in continuazione da Luca Telese, Sallusti non è riuscito a concludere il suo discorso. Un botta e risposta particolarmente vibrante. Fino all’esplosione di Sallusti: “Siamo in uno stato di diritto, l’esproprio non è previsto”. Il collega, visibilmente contrariato, ha borbottato: “Eh, vabbè”. Il direttore di Libero ha provato a proseguire la sua argomentazione: “Va beh niente, parliamo di società quotate in borsa, si alza un azionista…”.

Le parole di Sallusti hanno scatenato ulteriori reazioni di Telese. Il volto di In onda ha attaccato: “Neanche il profitto di guerra, è parassitismo, in Francia hanno nazionalizzato”. Ma l’ennesima interruzione ha mandao su tutte le furie il direttore di Libero. “Luca, hai già parlato: fammi parlare”, le sue parole. Ma non è finita di certo qui. Telese ha continuato la sua operazione di disturbo. “Basta, non fare quello che sei. E che caspita, e basta. Ma vuoi stare zitto? Io non ti ho interrotto”, la rabbia di Sallusti. Neanche l’intervento di Myrta Merlino ha permesso a Sallusti di continuare. Ma Telese niente. Ed ecco l’epilogo: “Con i comunisti non si può parlare, cosa vuoi parlare?”. Subito dopo, via il microfono e collegamento interrotto. Qui di seguito il video

