Alessandro Sallusti, chi è il marito di Patrizia Groppelli: la carriera nel giornalismo

Alessandro Sallusti è il marito di Patrizia Groppelli, la celebre opinionista televisiva che questa sera sarà ospite di Monica Setta nella nuova puntata di Storie di donne al bivio, alle ore 23.00 su Rai 2. Nato a Como, classe 1957, è diventato giornalista professionista nel 1981 e, nel corso della sua carriera, ha collaborato con diverse testate nazionali come Il Giornale, Il Messaggero, Avvenire e il Corriere della Sera, per poi assumere la carica di condirettore e poi direttore responsabile di Libero rispettivamente nel 2007 e nel 2008.

Nel 2009 torna a Il Giornale come condirettore al fianco di Vittorio Feltri, per poi diventarne direttore responsabile l’anno successivo; la lunga storia con la testata fondata da Montanelli culmina nel 2021 con l’addio alla direzione e il trasferimento nuovamente a Libero come direttore responsabile, per poi tornare nuovamente alla guida de Il Giornale nel 2023.

Patrizia Groppelli e il marito Alessandro Sallusti: dal fidanzamento alle nozze nel 2023

Patrizia Groppelli e il marito Alessandro Sallusti si sono fidanzati nel 2017, dopo essersi messi alle spalle le precedenti relazioni; il giornalista è stato infatti legato a Daniela Santanchè dal 2007 al 2016, l’opinionista tv è stata invece scottata dal tradimento subito da parte dell’ex marito Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena proprio con la Santanchè, ex del suo attuale marito. “Io difenderò per tutta la vita la mia storia attuale, è nata dalle macerie ma senza di lui non ce l’avrei fatta a superare un dramma del genere”, aveva raccontato la Groppelli a Mattino 4 lo scorso giugno, parlando di Sallusti.

La coppia, fidanzatasi nel 2017, è poi convolata a nozze nel 2023 con un matrimonio in comune a Milano officiato dal sindaco Beppe Sala; pochi giorni dopo hanno deciso di celebrare nuovamente il loro amore con una seconda cerimonia, questa volta non ufficiale, celebrata da Nicola Porro e con Giuseppe Cruciani in qualità di testimone di Sallusti.