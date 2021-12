Lite Smith-Lucarelli, Milly sbotta: calma/ Iannone smorza: “Selvaggia ha suo perché”

Si accende una piccola lite tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli durante l’esibizione di Andrea Iannone a Ballando con le Stelle 2021. Mentre la presidentessa ritiene l’esibizione del motociclista un capolavoro, la nota giornalista è di diverso avviso e in qualche modo ridimensiona il parere di Carolyn. La Smith non la prende affatto bene e si infiamma: “Tu tieni la tua idea e io la mia, ok?”.

La presidentessa della giuria, visibilmente irritata, si sfoga con Milly Carlucci: “Io sono sempre quella che sta in mezzo e non dico mai nulla. Io non voglio contraddire gli altri, penso che la prova sia stata geniale e questo è il mio mestiere”. La Lucarelli, chiaramente, risponde a dovere e lascia intendere di aver maturato tutte le competenze per dire ciò che pensa.

Selvaggia Lucarelli vs Smith, Andrea Iannone invita a cena la giornalista

“Vorrei chiudere questa polemica, perché dopo sei anni magari me ne capisco. Sennò faccio il soprammobile. Per me non è geniale, è stato qualcosa di consueto e senza stupore”, spiega Selvaggia Lucarelli. “Io sono cinquantasei anni che ballo!”, risponde stizzita Carolyn. Ci pensa Andrea Iannone a riportare la cala in studio, invitando a cena Selvaggia Lucarelli. Tra il serio e il faceto il motociclista aggiunge: “Selvaggia ha un suo perché…”. La Carlucci resta a bocca aperta e implora “sobrietà”.

