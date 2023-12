Litiga con il vicino di casa e gli dà fuoco/ Follia nell’Avellinese: ustioni su tutto il corpo per la vittima

Dà fuoco al vicino di casa nell’Avellinese: uomo in stato di fermo

Una follia senza senso né umanità si è consumata nell’Avellinese, dove un uomo ha cosparso un altro, suo vicino di casa, di benzina, per poi dargli fuoco, trasformandolo in una torcia umana. Il tragico episodio è avvenuto in via Curielli, a Cervinara, in provincia di Avellino. Ad avere la peggio, un 51enne, più volte denunciato per molestie e violenze nei confronti degli altri residenti. La vittima ha riportato ustioni in tutte le parti del corpo: a soccorrerlo un’ambulanza del 118 dell’ospedale “San Pio” di Benevento che lo ha trasportato al Centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Gli agenti del Commissariato hanno identificato il responsabile, un vicino di casa dell’uomo, che è ora in stato di fermo in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria, come spiega l’Ansa. A scatenare la follia dell’aggressore sarebbe stata l’ennesima lite con il vicino di casa, che era stato più volte denunciato dai residenti della zona del paesino in provincia di Avellino per molestie e violenze.

Litiga con un vicino e gli dà fuoco: pochi mesi fa la tragedia anche a Napoli

Quello di Avellino non è il primo episodio di questo genere. Solo pochi mesi fa una simile tragedia era avvenuta vicino Napoli, dove al culmine di una banale lite condominiale in via Alcide De Gasperi a Quarto. Qui un uomo aveva dato fuoco alla vicina di casa. Come spiegò all’epoca il Corriere della Sera, i due avevano iniziato a discutere nel cortile adiacente alle loro abitazioni per un lenzuolo steso davanti ad un box. I rapporti tra i due non erano già dei migliori così l’aggressore, Francesco Riggio, aveva cosparso la donna e la sua automobile con del liquido infiammabile per poi appiccare il fuoco con un accendino.

Sul posto erano giunti in pochissimo tempo i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza. La vittima era stata trasportata in ospedale d’urgenza a causa delle gravissime ustioni sul 50% del suo corpo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato invece arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato da futili motivi. Nel frattempo anche i Vigili del Fuoco erano stati chiamati in causa per spegnere l’incendio divampato dopo che le fiamme avevano avvolto la vettura.











