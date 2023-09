Napoli, dà fuoco alla vicina di casa per una banale lite: arrestato/ Donna gravemente ustionata a Quarto

Un uomo dà fuoco alla vicina di casa al culmine di una banale lite condominiale. È accaduto in via Alcide De Gasperi a Quarto, in provincia di Napoli, intorno alle 12.30 di questa mattina. I due, in base a quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbero iniziato a discutere nel cortile adiacente alle loro abitazioni per un lenzuolo steso davanti ad un box. I rapporti erano incrinati già in virtù di precedenti diverbi, ma questa volta è accaduto il peggio.

Il cinquantatreenne Francesco Riggio ha infatti cosparso la donna e la sua automobile con del liquido infiammabile e ha appiccato il fuoco con un accendino. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza. La vittima è stata trasportata in ospedale d’urgenza a causa delle gravissime ustioni che ricoprono il 50% del suo corpo. L’uomo, che era già noto alle forze dell’ordine, è stato invece arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato da futili motivi. I pompieri intanto si sono occupati di spegnere l’incendio che è divampato dopo che le fiamme hanno avvolto la vettura.

Napoli, dà fuoco alla vicina di casa per una banale lite: arrestato, come sta la donna

La donna di 48 anni a cui è stato dato fuoco a Quarto, in provincia di Napoli, si trova adesso ricoverata al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli. È stato fondamentale l’intervento dei medici del 118 sul posto per stabilizzarla. Ora è stata affidata alle cure dei sanitari del reparto specializzato. L’ospedale non ha ancora fornito un bollettino ufficiale sulle sue condizioni. La prognosi resta riservata.

Le indagini su quanto accaduto nello stabile di via Alcide De Gasperi intanto sono state affidate ai Carabinieri partenopei, i quali hanno interrogato il pregiudicato Francesco Riggio e nelle prossime ore ascolteranno anche i vicini di casa che hanno assistito alla scena come testimoni. È da capire se ci sono telecamere nella zona che hanno ripreso il drammatico episodio di violenza.

