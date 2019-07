Litiga con la compagna e la lancia giù dal balcone/ Garlasco, salvata dai carabinieri

Litiga con la compagna e la lancia giù dal balcone della sua abitazione: è accaduto oggi a Garlasco, centro in provincia di Pavia e tristemente salito agli onori della cronaca per il delitto di Chiara Poggi avvenuto nell’agosto del 2007. Questa volta, fortunatamente la tragedia è stata scampata e per la donna di 58 anni spinta giù dal balcone della sua abitazione, al primo piano, è stato fondamentale l’intervento dei carabinieri, i quali sono riusciti a salvarla prendendola letteralmente al volo. Secondo quanto ricostruito da TgCom24, la lite tra i due era andata avanti per gran parte della notte, fino all’intervento delle forze dell’ordine che si sono presentate sul posto con l’intento di convincere l’uomo di 51 anni a calmarsi e ad aprire la porta. Purtroppo però non è bastato in quanto all’alba di oggi ha gettato la compagna giù dal balcone. Ad attutire il colpo è stata proprio la presenza degli uomini dell’Arma che sono riusciti a salvare la 58enne e ad arrestare il compagno, non senza difficoltà. L’uomo, infatti, avrebbe tentato una rocambolesca fuga finita però molto presto.

LITIGA CON LA COMPAGNA E LA LANCIA GIÙ DAL BALCONE: ARRESTATO

Dopo aver gettato dal balcone la compagna al culmine di una lite familiare che andava ormai avanti da ore, il 51enne ha deciso di darsi alla fuga gettandosi anche lui da una finestra della sua abitazione. A differenza di quanto avvenuto per la donna però, al compagno violento le cose sarebbero andate diversamente in quanto nella caduta avrebbe riportato la frattura delle gambe. Non sarebbe comunque bastato ciò a frenare la sua fuga in quanto ha prima cercato di nascondersi dietro ad un cespuglio e, successivamente, dopo essere stato identificato dai militari, li ha colpiti con un bastone e con il lancio di pietre. Per tre di loro, tra cui il comandante della stazione dei Carabinieri di Garlasco, è stato necessario l’intervento medico per via delle ferite riportate. Al momento il 51enne, già noto per i suoi precedenti per violenza domestica, si trova ricoverato al San Matteo di Pavia, piantonato in stato di arresto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA