Dalle frasi per augurare un buon onomastico a quelle per rendere omaggio alla figura di Santa Lucia: sono tanti i modi per celebrare questa festa oggi. Gli auguri Santa Lucia 2024 possono prendere, dunque, forme diverse, ma anche strade, a seconda infatti del destinatario, tra amici e parenti. Tra proverbi, filastrocche e citazioni, sono tante le frasi che potete mandare, ma vogliamo partire da un consiglio per rendere ancor più originali i vostri auguri. Ad esempio, anziché fare il solito ‘giro’ di parole e frasi, potete approfittarne per spiegare il significato di questa festa, perché viene ricordata oggi questa Santa, cosa ha fatto e il motivo per il quale è una figura importante per la Chiesa.

Oltre ad essere ritenuta protettrice della vista, è associata alla luce non solo per il suo nome, ma soprattutto per la sua storia: rinunciò alle sue ricchezze e al futuro marito per votarsi alla religione cristiana. Morì martire, ma non data alle fiamme, perché non la arsero, infatti alla fine venne decapitata. Nell’immaginario collettivo, inoltre, gli auguri Santa Lucia 2024 segnano l’inizio delle festività natalizie, infatti ciò lo si ritrova anche nelle frasi, alcune delle quali rientrano nella nostra selezione odierna.

AUGURI SANTA LUCIA 2024: FRASI SULLA LUCE

Le frasi di auguri Santa Lucia 2024 possono essere, dunque, un’occasione per conoscere meglio il significato di questa festa: “Santa Lucia diffondeva la luce dei suoi occhi sulla lunga notte del solstizio“, riporta il Martirologio Romano. Ma potete anche scegliere frasi focalizzate sulla luce, di cui la Santa è simbolo: “L’unico scopo dell’esistenza umana è di accendere una luce nell’oscurità del mero essere” è la frase di Carl Gustav Jung, mentre Francesco Bacone ci ricorda qual è la prima creatura di Dio, la luce appunto.

AUGURI SANTA LUCIA 2024 ANCHE PER I BAMBINI

A proposito di frasi per gli auguri Santa Lucia 2024, ve ne proponiamo qualcuna in rima per i più piccoli: “Santa Lucia bella, dei bimbi sei la stella e per il mondo vai, e non ti stanchi mai. Porta regali e doni, a tutti i bimbi buoni e vai in questa via, con tanta allegria“. E poi c’è: “Santa Lucia con il suo carretto, lascia a tutti un gioco e un dolcetto. Porta ai bambini tanti regali, tutti belli, tutti speciali“. In effetti, la tradizione racconta che nella notte tra oggi e domani cavalchi un asinello per arrivare nelle case e lasciare un regalo ai bambini, come un biscotto o un giocattolo.

Ora i messaggi per i più grandi, partendo da versioni semplici ma comunque efficaci: “Che Santa Lucia ti doni pace e serenità. Ti auguro una buona giornata!“. Potete anche citare Paul Claudel: “La vita è una grande avventura verso la luce. Buona festa di Santa Lucia“. Ci sono anche auguri Santa Lucia 2024 che richiamano la figura: “Santa Lucia, protettrice della vista, possa aprire i nostri occhi sempre al bello!“. La scelta sicuramente non manca in vista della giornata di domani.