Liv Tyler è Arwen de Il signore degli anelli/ “ci sono stati momenti in cui ho trovato tutto molto difficile”

Liv Tyler è tra i protagonista del film “Il Signore degli Anelli: la Compagnia dell’Anello” in onda lunedì 27 aprile 2020 in prima serata su Canale 5. La figlia di Steven Tyler è conosciuta dal grande pubblico per il suo personaggio di Arwen Undomiel, la principessa degli Elfi di Gran Burrone interpreta nella trilogia campione di incassi al botteghino de “Il signore degli Anelli” ispirata ai libri fantasy di J. R. R. Tolkien. Un’esperienza che l’attrice ricorda ancora oggi come ha raccontato durante un’intervista rilasciata a Darkhorizons: “per un attore lavorare allo stesso progetto per tre anni e mezzo è in un certo senso una cosa che mette a proprio agio, ma d’altra parte la routine si fa pesante fino al punto di sapere esattamente cosa succederà. Per fortuna tra noi si è creato un vero e proprio rapporto di affetto ed è stato splendido lavorare nel mondo creato da Peter”. Non solo, la bellissima Liv, parlando proprio del suo ruolo di Arwen, non ha nascosto però che non sono mancate le difficoltà: ““ci sono stati momenti in cui ho trovato tutto molto difficile anche a causa del mio personaggio che non faceva realmente parte della Compagnia, persino Philippa, Fran e Peter non sapevano esattamente cosa fare con Arwen e spesso mi sono ritrovata da sola senza realmente sapere quale sarebbe stato il risultato finale”.

Chi è Liv Tyler, la bellissima Arwen de Il Signore degli Anelli

Non solo Il Signore degli Anelli nella carriera cinematografica di Liv Tyler. La figlia di Steven Tyler è stata riconosciuta dal frontman degli Aerosmith solo nel 1991 dopo che nel 1986 aveva conosciuto il cantante in occasione di un concerto. Il debutto nel mondo cinematografico arriva all’età di 17 anni nel film “Empire Record”, ma la grande popolarità arriva nel 1996 quando recita nel film “Io ballo da sola” di Bernardo Bertolucci. Questa prova è la consacrazione come attrice per Liv che riceve numerosi premi e riconoscimenti dando il via ad una straordinaria carriera di attrice. Seguono tantissimi film: da “Music Graffiti” con Tom Hanks, “Armageddon – Giudizio finale” con Ben Affleck, “La fortuna di Cookie”, “Il dottor T e le donne” e tra gli ultimi “Jersey Girl”, “Lonesome Jim” e “The Strangers”. Non solo attrice, ma anche modella ed influencer e durante uno dei suoi lavori ha conosciuto Kate Moss con cui ha legato moltissimo. Ancora oggi Liv e Kate sono grandi amiche come rivelato la stessa attrice a Vanity Fair: “è magica, un vero unicorno. Durante un set mi mostrava tutta una serie di pose, e io cercavo di imitarla. Di lei mi piace che non gliene frega un cazzo, si muove in modo completamente libero. Quando io la imitavo, mi sentivo una dilettante”.



