Live Non è la d’Urso/ Ospiti 14 marzo: Thomas Markle jr, Rosalinda Cannavò, Elia e…

Torna nella prima serata di oggi, domenica 14 marzo, un nuovo appuntamento all’insegna della trasmissione Live Non è la d’Urso, in onda su Canale 5 dalle ore 21.20 circa. Alla conduzione l’immancabile conduttrice Barbara d’Urso che dopo l’appuntamento pomeridiano con Domenica Live continuerà a tenerci compagnia nel suo salotto serale con tante novità e molti ospiti. Le consuete anticipazioni che solitamente trovano spazio sul finale della sua trasmissione Pomeriggio 5, nella puntata dello scorso venerdì, purtroppo non sono giunte per mancanza di tempo. “Non ho fatto in tempo a dare le anticipazioni, ma so che vi fidate di me. Sarà una puntata piena di cose. Piena di esclusive. In una parola sola sarà una puntata strepitosa”, si era limitata a dire la padrona di casa. Ed alla luce delle indiscrezioni poi emerse, pare proprio che manterrà la promessa fatta.

La prima grande esclusiva messa a segno da Barbara d’Urso e dalla sua squadra di lavoro di Live Non è la d’Urso, secondo le anticipazioni di TvBlog.it, riguarda infatti Thomas Markle jr il fratellastro di Meghan, stasera ospite della trasmissione. I duchi di Sussex Harry e Meghan, in questi ultimi giorni sono stati al centro dell’attenzione per via dell’intervista concessa a Oprah Winfrey e trasmessa dalla rete americana CBS. Le dichiarazioni dei due consorti e futuri genitori bis hanno fatto molto clamore poichè infarcite di accuse alla Casa Reale.

LIVE NON È LA D’URSO: ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI

Al centro della nuova puntata di Live Non è la d’Urso di oggi 14 marzo spazio alle accuse choc di Harry e Meghan Markle. A dire la sua questa sera ci penserà anche Thomas Markle Jr, fratellastro dell’ex attrice e per la prima volta in tv dopo l’intervista della Winfrey. Già in passato l’uomo si era espresso sulla sorellastra: ancor prima delle nozze con Harry aveva scritto una lettera al Principe per convincerlo ad annullare il matrimonio, accusando poi Meghan di aver trascurato la propria famiglia di origine. I rapporti tra i due non sarebbero dunque del tutto sereni e questa sera potrebbero giungere nuove accuse alla duchessa direttamente dal salotto di Live. Nel corso della serata saranno poi affrontati altri temi, a partire dall’attualità che potrebbe soffermarsi sulla situazione dell’Italia nuovamente divisa in due. Da domani, infatti, molte Regioni italiane torneranno in zona rossa, dunque in lockdown. C’è poi tutta la faccenda delicatissima legata ai vaccini. Ad intervenire, come anticipato da Barbara a Studio Aperto sarà la ministra Gelmini.

Oltre all’informazione ci sarà spazio ancora per l’intrattenimento con numerosi altri ospiti. Sempre secondo TvBlog.it sono previsti gli interventi di Rita Rusic, Alba Parietti, Guenda Goria con Francesco Baccini, e Walter Zenga. Inoltre Barbara d’Urso attraverso le sue Instagram Stories nelle passate ore ha annunciato la presenza di Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio, l’ex batterista dei Pooh morto nei mesi scorso a causa del Covid. Oltre ad essere la protagonista del drive in, la donna affronterà anche le polemiche legate al mancato ricordo del marito all’ultimo Festival di Sanremo di Amadeus. Tra gli altri argomenti anticipati dalla conduttrice il ritorno di Antonella Elia e Pietro Delle Piane contro le temutissime ed agguerritissime sfere, un focus su quello che sta succedendo a Fabrizio Corona, Rosalinda Cannavò dopo quanto è accaduto negli ultimi giorni ed infine il ricordo a Raoul Casadei, scomparso nelle passate ore a causa del Covid.



