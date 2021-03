Harry e Meghan Markle, intervista Oprah Winfrey/ “I reali non volevano che Archie…”

Martedì 9 marzo, in prima serata, Tv8 trasmette in esclusiva assoluta per l’Italia l’intervista che Harry e Meghan Markle hanno rilasciato ad Oprah Winfrey e trasmessa dalla Cbs. Dichiarazioni che stanno facendo il giro del mondo e scatenato diverse reazioni. Harry e Meghan, un anno fa, si sono trasferiti negli Stati Uniti insieme al piccolo Archie e tra pochi mesi diventeranno genitori per la seconda volta. Stavolta nascerà una bambina come hanno rivelato in esclusiva ad Oprah Winfrey che, con la sua voce, apre l’intervista in cui la duchessa si lascia andare a dichiarazioni forti nei confronti della casa reale inglese svelando. Secondo la Markle, la famiglia reale sarebbe stata preoccupata del colore della pelle del figlio Archie.

“I reali temevano del colore della pelle di Archie” – ha dichiarato la Markle. “Nei mesi in cui ero incinta di Archie – riferisce Meghan – ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né garantita la sicurezza. Lamentandosi con Harry: ‘Non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle. La famiglia reale non voleva che mio figlio fosse principe o ricevesse protezione”.

HARRY E MEGHAN: “CI SIAMO SPOSATI PRIMA DELLA CERIMONIA”

E’ un’intervista destinata a far rumore quella che Harry e Meghan Markle hanno rilasciato ai microfoni di Oprah Winfrey. La duchessa di Sussex, oltre ad aver parlato della reazione della famiglia reale alla sua gravidanza, ha svelato anche un retroscena sul matrimonio. Ufficialmente, Harry e Meghan si sono sposati il 19 maggio del 2018 con una cerimonia che ha incollato milioni di persone davanti ai teleschermi. Oggi, Meghan confessa di aver sposato Harry tre giorni prima della cerimonia che è stata vista da tutto il mondo. “Ci siamo sposati tre giorni prima del nostro matrimonio. Nessuno lo sa, ma abbiamo chiamato l’arcivescovo di Canterbury e ci siamo limitati a dire che questa cosa, questo spettacolo è per il mondo, ma vogliamo celebrare la nostra unione tra di noi”, ha raccontato Meghan.

HARRY DELUSO DALLA FAMIGLIA REALE

Oprah Winfrey ha raccolto anche le dichiarazioni di Harry. Il secondogenito di Lady Diana, per la prima volta, confessa di essere deluso dal padre Carlo e da tutta la famiglia reale. “Sono deluso da lui, perché dopo la mia decisione di abbandonare la casa reale non rispondeva più alle mie telefonate. Sono deluso perché ha passato qualcosa di simile, sa cosa si prova col dolore. Lo amerò sempre, ma sono successe molte cose che fanno male”, sono le parole di Harry che svela di essere stato tagliato fuori dalla famiglia d’origine anche finanziariamente. Harry, infine, confessa di aver fatto il possibile per restare nella casa reale prima della decisione di trasferirsi negli Stati Uniti.



