Live Non è la d’Urso/ Ospiti 21 marzo: Dayane Mello vs le sfere, Bianca Gascoigne e…

Nuovo appuntamento nella prima serata di oggi, domenica 21 marzo 2021 con la trasmissione Live Non è la d’Urso, condotta da Barbara d’Urso su Canale 5 a partire dalle ore 21.30 circa. Anche questa settimana il salotto serale di Carmelita sarà ricchissimo di ospiti e tematiche che tuttavia non sono state anticipate per mancanza di tempo nell’ultimo appuntamento con Pomeriggio 5 dello scorso venerdì. La trasmissione della domenica sera si dividerà come da tradizione in due parti: la prima, in apertura, sarà dedicata all’attualità con le notizie relative alla campagna di vaccinazione e all’intervento di esperti appartenenti al mondo della medicina e della politica.

Scopriremo quindi qual è l’attuale situazione italiana rispetto all’emergenza sanitaria che da ormai un anno stiamo affrontando, tra caos vaccini e chiusure imposte dalle varie zone rosse in Italia. A tal proposito stando alle anticipazioni rese da Barbara d’Urso a Studio Aperto ci sarà Giorgia Meloni tra gli ospiti che animeranno questa prima parentesi. Successivamente si volterà pagina per dedicare ampio spazio all’intrattenimento ed anche questa settimana saranno numerosi i protagonisti che arriveranno direttamente dai reality del momento, il GF Vip che ha chiuso i battenti all’inizio del mese e l’Isola dei Famosi, che è appena partita con già interessanti colpi di scena.

LIVE NON È LA D’URSO, LE ANTICIPAZIONI DELLA NUOVA PUNTATA

Le anticipazioni ufficiali su Live Non è la d’Urso sono giunte direttamente da Barbara d’Urso, in collegamento con Studio Aperto, la quale ha svelato i principali temi e gli ospiti che animeranno la nuova puntata di Live Non è la d’Urso. La padrona di casa accoglierà per la prima volta nel suo salotto serale la quarta classificata al Grande Fratello Vip, Dayane Mello. La modella brasiliana si scontrerà con le cinque temutissime sfere. Tra gli altri ospiti direttamente dal GF Vip anche il secondo classificato alle spalle di Tommaso Zorzi: torna Pierpaolo Pretelli e per lui la d’Urso ha annunciato “una cosa inimmaginabile”, avrà a che fare con la fidanzata Giulia Salemi? Continua a Live la polemica legata all’ultimo Festival di Sanremo 2021 relativa al mancato ricordo di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh venuto a mancare di recente a causa del Covid. In studio ci sarà Riccardo Fogli, anche lui in qualche modo tirato in ballo nella polemica. Per la prima volta il cantante avrà modo di commentare l’accaduto ma non sarà da solo: ad accompagnarlo ci saranno la moglie Karin Trentini e la loro bambina.

Un’ampia pagina sarà poi dedicata all’Isola dei Famosi 2021. Si parlerà di Paul Gascoigne, tra i naufraghi dell’edizione. L’uomo, come rammentato anche dalla d’Urso, per anni ha combattuto contro alcol e droga. Stasera in studio ci sarà la sua bellissima figlia, Bianca Gascoigne, modella, personaggio tv e influencer molto nota in Francia, che potrebbe svelarci dei lati inediti del padre. Infine si parlerà anche di Vera Gemma e non si esclude un focus sulla sua relazione con il giovane produttore musicale, Jeda.



