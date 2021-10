Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo/ Li avrebbe presentati l’ex Gigi D’Alessio..

Livio Cori è il fidanzato di Anna Tatangelo. Dopo la rottura con Gigi D’Alessio, la cantante e presentatrice ha ritrovato l’amore con il giovane rapper napoletano, un uomo che condivide come lei la passione per la musica e che ha saputo donarle serenità. Quella serenità che Anna Tatangelo sembrava aver perduto e che adesso la spinge a fare grande progetti e a mettere in cantiere nuovi sogni da realizzare.

C’è chi parla di un nuovo figlio, chi invece la vede lanciatissima a livello professionale e quindi molto concentrata sulla carriera. Sta di fatto che con Livio Cori le cose sembrano andare a gonfie vele. Lui è nato a Napoli, è un rapper ed un attore che ha cominciato a scrivere fin da giovanissimo. I due si sarebbero conosciuti proprio grazie all’ex Gigi D’Alessio, che a suo malgrado li avrebbe fatti incontrare.

Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo: una storia chiacchierata

Livio Cori è un classe 1990 e ha tre anni in meno di Anna Tatangelo. Nel 2019, insieme a Nino D’Angelo, ha preso parte al Festival di Sanremo con la canzone Un’altra luce, classificandosi all’ultimo posto. L’arrivo all’Ariston fu segnato da rumors e indiscrezioni curiose sul suo conto, ma non di tipo sentimentale. In quell’occasione, infatti, Livio Cori infatti viene accostato al rapper senza volto Liberato, ma lui ha sempre negato e smentito sul nascere ogni accostamento. Adesso vive felicemente la sua storia d’amore con Anna Tatangelo, cercando di mantenere un minimo di riserbo. Missione non facile visto che il nome della showgirl è sempre al centro delle cronache rosa.

