Livio Proli nuovo ad di Missoni/ L’ex presidente dell’Olimpia Milano torna nella moda

Livio Proli torna ufficialmente nel mondo della moda: la notizia è ufficiale e riportata da Pambianco News, è lui il nuovo amministratore delegato di Missoni. Per lui una lunga esperienza nel settore, avendo lavorato per anni nel gruppo Armani: è infatti stato direttore generale e consigliere delegato di Giorgio Armani SpA, nonché presidente e amministratore delegato di GA Retail Srl e GA Operations SpA. Come già comunicato da Missoni, nella sua nuova mansione Proli dovrà “sviluppare il business dell’azienda in modo ambizioso e sostenibile, anche alla luce delle nuove condizioni sociali, economiche e finanziarie che si andranno a ridefinire sui mercati internazionali per gli effetti domino della pandemia Covid-19”. Proli torna dunque nel campo della moda in un momento delicato: lo stesso Armani aveva già detto la sua in merito al Coronavirus e a come potesse essere un’occasione per cambiare qualcosa nel campo.

LIVIO PROLI NUOVO AD DI MISSONI: LE REAZIONI

Le reazioni all’interno del gruppo ci sono già state: Angela Missoni, presidente e direttore creativo, si è detta certa che Proli “saprà valorizzare il potenziale di Missoni e guidare la sua squadra con la giusta leadership, assicurandone la necessaria evoluzione nel contesto sfidante in cui ci troviamo”. Ha parlato di lui come di un professionista di talento e ricca esperienza, e di non vedere l’ora di lavorare con lui; le ha fatto eco Maurizio Tamagnini, ad del Fondo Strategico Italiano (FSI) che ha il 41,2% della maison di Sumirago, il quale ha espresso soddisfazione per l’arrivo di Proli alla guida di Missoni. “La sua importante esperienza nel lusso Made in Italy sarà fondamentale per far crescere un brand iconico della moda”. Inoltre Tamagnini ha anche detto che alla ripresa post Coronavirus Missoni saprà ripartire “esprimendo al meglio le sue caratteristiche di unicità e Livio Proli sarà il motore della sua espansione”.

Per molti, il nome di Livio Proli è comunque associato all’Olimpia Milano: nel 2008 Armani era diventato ufficialmente patron della società di basket (di cui era già sponsor) rilevandola da Giorgio Corbelli, e aveva scelto il suo uomo di fiducia per la presidenza. In 11 stagioni Proli ha vinto tanto, riportando lo scudetto sulle maglie dopo 18 anni e mettendo in bacheca tre campionati, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, ma non riuscendo ad aprire un ciclo dominante come ci si aspettava e mancando il grande obiettivo europeo (nessuna Final Four conquistata, ultima partecipazione ai playoff di Eurolega nel 2014). Nel 2019, contestualmente all’addio di Simone Pianigiani e all’insediamento di Ettore Messina come allenatore, Proli ha definitivamente lasciato la presidenza dell’Olimpia Milano lasciandola nelle mani di Pantaleo Dell’Orco.



