Liz Taylor, chi sono i mariti/ Da Nick Hilton a Richard Burton: l’uomo della sua vita

Liz Taylor e i mariti: da Nick Hilton a Richard Burton. Domenica 15 marzo 2020 durante la nuova puntata di “Grande Amore” di Carla Signoris si parlerà dell’amore tra Liz e Richard Burton, il suo settimo ed ultimo marito che ha sposato per ben due volte. Un amore folle e tormentato quello tra la diva del cinema americano e l’attore gallese che si sono incontrati per la prima volta negli anni ’60 sul set del film “Cleopatra”. In realtà la bellissima Liz prima di Burton si è sposata altre sei volte. Il primo marito di Liz è stato Conrad Hilton detto Nick, rampollo della famosa dinastia di albergatori, per intenderci un parente alla lontana della star odierna Pari Hilton. Un matrimonio durato solo nove mesi, ma poco dopo l’attrice si è sposata una seconda volta nel 1952 con l’attore inglese Michael Wilding. Nonostante la differenza di età, Michael Wilding aveva 20 anni più di lei, il matrimonio tra Liz e l’attore procede a gonfie vele visto che dal loro amore sono nati due figli: Michael nel 1953 seguito da Christopher nel 1955.

I mariti di Liz Taylor: il terzo matrimonio con Mike Todd e l’amore per Richard Burton

Dopo la fine del matrimonio con Michael Wilding, Liz Taylor ritrova la felicità tra le braccia di Mike Todd, produttore cinematografico americano. La coppia si sposa nel 1957, ma anche questa volta il matrimonio termina presto, ma non per un divorzio. Il destino di Mike e Liza, infatti, viene prematuramente stravolto da una tragedia: Mike muore durante un incidente aereo, ma prima di questo evento tragico, l’attrice rimane incinta della terza figlia Elizabeth, chiamata Liza. Due anni dopo la morte di Mike Todd, Liz Taylor conosce e sposa il cantante Eddie Fisher: è il quarto matrimonio, forse uno dei più criticati visto che il cantante all’epoca era sposato con Debbie Reynolds e aveva due figli piccoli. Durante quegli anni alla stampa la Taylor dichiarò: “Eddie non è innamorato di Debbie e non lo è mai stato. Non è giusto rovinare un matrimonio felice, ma quello di Debbie e Eddie non lo è mai stato”. Lo stesso cantante alla stampa conferma la versione dell’attrice smentendo che tra lui e la Reynolds ci fosse questo grande amore. Nonostante tutto però la coppia si separa dopo pochi anni. E’ il 1964 quando incontra l’uomo della sua vita: Richard Burton, l’attore gallese che considera l’amore della sua vita e con sui sposa due volte.

