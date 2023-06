Lo Stato Islamico combatte i talebani in Afghanistan/ “Vogliamo rovesciarli, sono fanatici nazionalisti”

Jawed, arrestato nella parte occidentale di Kabul da due combattenti talebani con barba lunga e turbante, stava camminando per strada quando ha attraversato uno dei checkpoint talebani della capitale. Solitamente vengono fermate le auto e non i pedoni ma il 28enne è stato sfortunato: ha dovuto identificarsi ed è stato perquisito. Uno dei combattenti talebani ha afferrato il suo smartphone e gli ha intimato di accenderlo. Lui ha risposto duramente: “No certamente no. Non hai il diritto di farlo!”. Parole che hanno fatto infuriare i talebani: è stato afferrato, schiaffeggiato e portato nel container adiacente. Accanto a lui altri due uomini, con barba e capelli lunghi: “Ehi, unisciti a noi anche se sei stanco dei talebani”, avrebbe affermato uno dei suoi due compagni di prigionia. I due i sono presentati come membri dello Stato islamico nella provincia di Khorasan (ISKP), la cellula afghana dell’IS.

“Persone sono state in prigione per mesi e maltrattate a causa dei commenti su Facebook”, ha spiegato Mohammad Nabi della provincia di Baghlan, che ha prestato servizio nell’esercito afghano come soldato d’élite fino all’agosto 2021. Uno dei suoi vicini una volta lavorava per l’NDS (Direzione nazionale della sicurezza), il servizio segreto del governo caduto di Kabul. “Oggi indossa zucchetto, barba e capelli lunghi e lavora per i talebani”, ha spiegato Nabi. La GDI (Direzione generale dell’intelligence), l’ormai famigerata agenzia di intelligence talebana, ha sostituito l’NDS.

Talebani contro Stato Islamico

Molti agenti GDI (Direzione generale dell’intelligence) sono fanatici della tecnologia che hanno imparato da soli come hackerare, per esempio. Oggi, questi uomini per lo più giovani, monitorano non solo i social media come Facebook o Tiktok cercando di scovare commenti contro gli stessi talebani. Sono anche in grado di valutare database statunitensi abbandonati contenenti i dati personali di soldati afghani come Nabi. Le unità d’élite dei talebani stanno combattendo con armi ed equipaggiamento dell’esercito americano, che hanno saccheggiato quando gli americani si sono ritirati. Ora lo stanno usando anche contro lo Stato islamico, presente anche in Afghanistan dal 2015.

Coloro che si sono uniti all’IS in Afghanistan sono estremisti insoddisfatti dei talebani. L’IS ha un’agenda jihadista globale senza confini nazionali. I talebani si considerano tradizionalisti della scuola giuridica hanafi, a cui appartiene la maggior parte dei musulmani mentre gli estremisti IS considerano “infedeli” molti altri musulmani, soprattutto sciiti e sufi, e li perseguitano.

“IS è attivo in tutto il paese. La sua principale preoccupazione è screditare i governanti talebani”, afferma l’analista anglo-afghano Ahmad-Waleed Kakar. L’ideologia IS non piace a molti afghani. L’Afghanistan rischia di essere colpito da una nuova ondata di estremismo. L’IS attira estremisti dai vicini Tagikistan e Uzbekistan, dove governano governi autoritari. “Vogliamo rovesciarli. Questi non sono musulmani, ma fanatici nazionalisti che tradiscono altri musulmani”, ha detto un combattente dell’ISK, che era nel container della prigione con Jawed, a proposito del governo talebano.











