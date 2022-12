Lo Zecchino di Natale 2022/ Su Rai 1 lo speciale con Paolo Belli e Cristina D’Avena

Lo Zecchino di Natale 2022, su Rai il 25 dicembre

Anche quest’anno torna Lo Zecchino di Natale. Questa mattina, domenica 25 dicembre giorno di Natale, alle 9.40 su Rai 1 in diretta dall’Antoniano di Bologna va in onda l’appuntamento speciale dello Zecchino d’Oro dedicato alla magia del Natale. A fare gli onori di casa saranno Paolo Belli e Cristina D’Avena, che si è esibita per la prima volta su questo palco all’età di 3 anni e mezzo cantando “Il valzer del moscerino” allo Zecchino d’Oro 1968 (dove si aggiudica il terzo posto). “Ci sono nata su questo palco, lo conosco da quando avevo 3 anni. Ogni volta che ci torno sono emozioni fortissime nel cuore, penso al Ballo del Moscerino che cantano ancora oggi. Le emozioni da bambini danno lo sprint per andare avanti con più forza e spesso ce ne dimentichiamo. Con me ci sarà Paolo Belli la mattina di Natale: saranno arrivati i regali ma non scordiamoci di chi ha bisogno”, ha detto la cantante durante la conferenza stampa.

I protagonisti dello Zecchino di Natale 2022

Sul palco in occasione dello Zecchino di Natale 2022 si esibiranno alcuni dei protagonisti della 65esima edizione dello Zecchino d’Oro. Il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, interpreterà alcune delle più belle canzoni di Natale. Ci saranno anche tanti amici: Nunù, Le Verdi Note dell’Antoniano con il brano inedito “E Natale sarà”, i Buffycats della serie “44 gatti”, i personaggi della serie Pinocchio & Friends. Attesi anche due ospiti speciali: Carolina Rey, che interpretare di uno dei più famosi classici natalizi, e Simone Cristicchi, che canterà la sua “Custodi del mondo“, brano vincitore del 63°Zecchino d’Oro, insieme alla piccola interprete Anita Bartolomei e “Lo chiederemo agli alberi”. Ci sarà anche uno

uno speciale videomessaggio dell’attore Giovanni Scifoni.

La campagna Operazione Pane

Lo speciale natalizio dello Zecchino d’Oro 2022, in onda domenica 25 dicembre, segue la messa in onda della 65esima edizione (andata in onda su Rai 1 giovedì 22 dicembre e venerdì 23 dicembre alle 17.05 e sabato 24 dicembre alle 17). L’edizione 2022 di Zecchino d’Oro è stata intitolata “Semplicemente bambino”, per affermare ancora una volta l’impegno che Antoniano porta avanti da sempre, per fare in modo che ogni bambino viva i suoi anni più belli con gioia, serenità e spensieratezza. Come da tradizione, lo Zecchino d’Oro si fa portavoce di “Operazione Pane”, la campagna di Antoniano che supporta 18 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria). Sarò possibile donare fino a Natale, telefonando o mandando un sms al numero 45588, attivo fino al giorno di Natale.

