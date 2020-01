Lobotka al Napoli?/ Calciomercato news: manca il si del Celta, Gattuso ha fretta

Nome caldo per il calciomercato invernale in casa dei campani è certo quello di Stanislav Lobotka, al Napoli già in questa sessione di mercato secondo le ultime indiscrezioni. Il mediano del Celta Vigo è da tempo nel mirino della dirigenza De Laurentiis e Gattuso pare che abbia ben fretta di conoscere lo slovacco: ecco perché gli azzurri stanno facendo di tutto per accelerare l’accordo e anzi pare che ormai manchi solo il Si del club spagnolo, per cui si attendono novità in merito già nelle prossime ore. Per la Gazzetta dello sport infatti già lo scorso lunedi ci sarebbe stato un proficuo incontro tra le parti , dove l’emissario del Napoli avrebbe messo sul tavolo una proposta convincente per Lobotka e il Celta.

CALCIOMERCATO NAPOLI, LOBOTKA IN PRESTITO

Secondo le ultime voti pare dunque che Stanislav Lobotka arriverà al Napoli già in questa finestra di mercato con un affare col Celta Vigo fissato col prestito con obbligo di riscatto. Sul tavolo di trattativa poi si sarebbe discusso di un pagamento immediato di tre milioni da parte degli azzurri alla firma, mentre altri 17 milioni verranno versati nelle casse della società spagnolo solo a giugno. In totale l’affare si concluderebbe sulle cifre dei 20 milioni di euro, cinque in meno rispetto a quanto originariamente chiesto dallo stesso Celta Vigo per fare a meno dello slovacco: il gap sarebbe però risolvibile con l’inserimento nell’accordo di alcuni bonus legati ai risultati della squadra oltre che alle prestazioni dello stesso giocatore.

