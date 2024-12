DIRETTA TREVISO CREMONA: VENETI IN GRANDE RISALITA!

Siamo quasi alla diretta Treviso Cremona, partita in programma alle ore 16:30 di domenica 15 dicembre presso il PalaVerde: nella 11^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 si affrontano due squadre dalla classifica ben diversa e, a dirla tutta, quella di oggi pomeriggio è una grande occasione per la NutriBullet che vede molto concreta la possibilità di qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia, grazie alla vittoria di Casale Monferrato la squadra veneta ha finalmente agganciato l’ottavo posto e ora spera di gestirlo, in primavera si potrà parlare di playoff ma ora c’è questo obiettivo intermedio che sarebbe già tanto per come era iniziata la stagione.

Si trova ancora nei bassifondi del campionato Cremona, che però domenica ha scorsa ha battuto un colpo importantissimo: vittoria interna e netta su Varese in quella che era una sfida diretta per la salvezza, certamente una rondine non può fare primavera ma intanto la Vanoli deve partire dalle piccole cose, questa a lungo andare potrebbe anche essere grande se verrà confermata nel corso della stagione. Tra poche ore conosceremo l’esito della diretta Treviso Cremona, per il momento ci possiamo mettere comodi e provare a capire cosa potrebbe accadere sul parquet del PalaVerde.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TREVISO CREMONA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Treviso Cremona viene garantita da Eurosport 2, e dunque questa partita di Serie A1 in questa modalità sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, che troveranno il canale al numero 211 del loro decoder e potranno seguire le immagini anche in diretta Treviso Cremona streaming video, senza costi aggiuntivi e con l’applicazione Sky Go. Sempre in abbonamento abbiamo poi l’opzione della piattaforma DAZN, che può essere attivata anche su dispositivi compatibili come ad esempio una smart tv, da collegare a internet.

DIRETTA TREVISO CREMONA: VANOLI PER USCIRE DALLE ZONE BASSE

In vista della diretta Treviso Cremona celebriamo sicuramente la NutriBullet, una squadra che anche in questa stagione è partita male come era già successo lo scorso anno e che, come allora ma iniziando prima, ha messo in atto una bella rimonta. Ancora una volta si è scelto di credere nel progetto a lungo termine avviato con il ritorno di Frank Vitucci, e i risultati recenti stanno pagando dividendi: se Treviso dovesse arrivare in Coppa Italia sarebbe un grande risultato che manca da tempo, poi da lì la società veneta avrebbe chiaramente l’obbligo di costruire anche il viaggio ai playoff che restano un obiettivo fissato e prima o poi da raggiungere.

Per adesso Cremona naviga sapendo che l’unico orizzonte percorribile sia quello di salvarsi: sarebbe già tanto così perché l’abbrivio della stagione è stato pessimo, la Vanoli non ha troppe certezze ma la vittoria su Varese potrebbe aver sbloccato qualcosa, sicuramente come già detto si tratta di due punti di vitale importanza in una sfida diretta, adesso chiaramente Cremona deve saper trovare la giusta continuità nelle sue partite e magari piazzare anche qualche blitz esterno, che può fare la differenza a lungo andare. Al PalaVerde dunque troveremo una Vanoli intenzionata a sfruttare il suo entusiasmo attuale ma una Treviso in grande forma, sarà interessante scoprire come andrà la partita…