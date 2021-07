Locatelli alla Juventus?/ Calciomercato news, il grande obiettivo dei bianconeri

CALCIOMERCATO JUVENTUS, PRIMA C’E’ L’EUROPEO

Il calciomercato estivo è cominciato ufficialmente da un paio di giorni ma EURO 2020 potrebbe ritardare il completamento di diverse trattative come ad esempio l’acquisto della Juventus di Manuel Locatelli. Ventitreenne ex milanista di proprietà del Sassuolo, con cui il contratto scadrà il prossimo 30 giugno del 2023, Locatelli sta ben figurando con la Nazionale Italiana del commissario tecnico Roberto Mancini aumentando di conseguenza il valore del suo cartellino dopo il suo passaggio dai rossoneri ai neroverdi nel 2019 per 14 milioni di euro. I rumors riportano come Locatelli avrebbe già deciso di lasciare l’Emilia-Romagna per approdare nella Torino bianconera ed il suo entourage dovrebbe cercare di concludere l’operazione una volta conclusa l’avventura europea con la Nazionale azzurra.

L’eventuale arrivo di Manuel Locatelli in questa sessione di calciomercato sarebbe un rinforzo importante per il centrocampo della Juventus guidata dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, con il quale esiste già un rapporto dopo gli anni vissuti appunto a Milano. Nella passata stagione Locatelli ha collezionato ben 34 apparizioni arricchite da 4 reti e 3 assist vincenti in Serie A e venendo ammonito in 9 occasioni. La crescita mostrata dal centrocampista è stata alquanto impressionante dopo che il Milan lo aveva in qualche modo scaricato e l’esperienza con il ct Mancini ha aumentato la consapevolezza del calciatore, il quale sembra ormai essere pronto per fare il salto in una big così da rimanerci a lungo.

