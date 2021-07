Locatelli alla Juventus?/ Calciomercato news, “Non ho ancora pensato al futuro”

CALCIOMERCATO NEWS, LA JUVENTUS LO VORREBBE

L’esito di Euro 2020 ha visto l’Italia salire sul tetto d’Europa ed ora diversi giocatori della Nazionale sono molto chiacchierati per questa sessione di calciomercato estivo. Una delle voci più insistenti riguarda il possibile trasferimento di Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juventus che verserebbe 30 milioni di euro ai neroverdi oltre a proporre una o due contropartite tecniche come ad esempio Frabotta. Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Locatelli non ha voluto sbilanciarsi particolarmente spiegando: “Finora non ci ho pensato per davvero, ero in campo con la Nazionale e dovevo dare il massimo nella competizione. Lo dovevo fare per tutti gli italiani che ci hanno seguito, che sono venuti in trasferta, che ci hanno supportato anche da lontano. Da domani vedremo cosa succede. La Juventus? E’ una grande squadra, il suo interesse fa piacere, l’ho sempre detto. Ma in questo momento siamo qui per la Nazionale, dunque tifo Italia.”

Le vacanze sono appena iniziate ma questi potrebbero essere giorni decisivi di calciomercato per vedere Manuel Locatelli alla Juventus. In attesa di scoprire i nuovi appuntamenti tra le società e l’entourage del giocatore probabilmente già in questa settimana, Locatelli è tornato sull’esperienza in azzurro: “Io sono molto emotivo, mi lascio andare facilmente e sono contento che sia così. Contro la Spagna, dopo il rigore sbagliato, mi stava crollando il mondo addosso. Chiellini mi continuava a ripetere di stare tranquillo perchè avremmo vinto, lo stesso ha fatto ieri e a quanto pare aveva ragione… Il rigore? L’avrei battuto pure in finale. Fortunatamente ci hanno pensato gli altri…”

