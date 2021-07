Locatelli alla Juventus?/ Calciomercato news, prime cifre e attesa per nuovo incontro

CALCIOMERCATO NEWS, L’OBIETTIVO E’ LOCATELLI

La Juventus sembra ormai aver messo nel mirino da diverse settimane Manuel Locatelli, di proprietà del Sassuolo, come obiettivo per questa sessione di calciomercato estivo. La trattativa vera e propria per il trasferimento in bianconero del centrocampista non è ancora entrata nel vivo a causa delle vacanze che il calciatore sta trascorrendo ora dopo il successo ottenuto con la Nazionale italiana del ct Mancini ad Euro 2020. Tuttavia, nelle scorse ore la Juventus ha già incontrato il Sassuolo portando una prima offerta che i neroverdi avrebbero respinto per diversi aspetti. Stando alle indiscrezioni provenienti da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti della Vecchia Signora sarebbero pronti a sborsare 35 milioni di euro a cui si aggiungono eventuali altri 7 milioni di bonus. La formula proposta dalla Juve è quella del prestito biennale con diritto di riscatto mentre gli emiliani preferirebbero ottenere la garanzia dell’obbligo. Un nuovo incontro fra i club sarà dunque necessario per limare le divergenze nelle prossime settimane.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Possibile scambio tra Bernardeschi e Delaney

CALCIOMERCATO NEWS, RINFORZO A CENTROCAMPO

Le chances di vedere Manuel Locatelli alla Juventus dovrebbero dunque crescere di settimana in settimana. E’ infatti quasi sicuro che la firma che lo legherà ai bianconeri arriverà soltanto a vacanze estive concluse per l’ex milanista, seguito non soltanto dai piemontesi. I rumors parlano infatti pure dell’interesse manifesta nei suoi confronti dagli inglesi dell’Arsenal, decisi ad offrire anche i 40 milioni di euro di base fissa richiesti dal Sassuolo.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus/ Ipotesi di scambio con l'Everton per riavere KeanIcardi alla Juventus?/ Calciomercato news, arriva solo se parte Cristiano Ronaldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA