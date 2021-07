Locatelli alla Juventus?/ Calciomercato news, spunta l’Arsenal aspettando la finale

CALCIOMERCATO NEWS, L’ARSENAL SI FA AVANTI

La Juventus è in cerca di nuovi preziosi elementi che siano in grado di potenziare la rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri in questi due mesi di calciomercato e gli obiettivi non mancano di certo sul taccuino dei dirigenti del club piemontese. Il nome più caldo finito in orbita bianconera da diversi giorni resta quello di Manuel Locatelli, centrocampista ex Milan di proprietà del Sassuolo che si è distinto in modo particolare ad Euro 2020 con la Nazionale italiana del ct Mancini. Domenica sera Locatelli, staremo a vedere se partendo dalla panchina o meno, disputerà la finale del torneo contro l’Inghilterra e solo a partire da lunedì si potrà quindi parlare seriamente del suo futuro, ragionando anche sul contratto in scadenza con i neroverdi nel giugno del 2023.

Calciomercato Juventus/ Bayern Monaco su Chiesa, ecco la strategia tedesca

CALCIOMERCATO NEWS, SE NE PARLA DOPO DOMENICA

Un piccolo tormentone di calciomercato quello di Locatelli alla Juventus quindi ma solo dopo la fine degli Europei. Tuttavia, secondo quanto rivelato da calciomercato.com, sul centrocampista italiano avrebbe messo gli occhi anche l’Arsenal, squadra della Premier League che avrebbe addirittura offerto al Sassuolo ben 40 milioni di euro per aggiudicarselo. Valutato circa 35 milioni, Locatelli pensa solo al prossimo importante impegno con la Nazionale ed i rumors raccontano pure del desiderio del calciatore di vivere una nuova esperienza nel nostro Paese con la maglia della Juventus.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus/ Si pensa a Sirigu come secondo se parte PerinPaquetà alla Juventus?/ Calciomercato news, ipotesi di uno scambio con il Lione

© RIPRODUZIONE RISERVATA