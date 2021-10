Location il Collegio 6, dov’è stato girato?/ Convitto Regina Margherita, un antico…

Dov’è stato girato Il Collegio 6? Guardando le affascinanti immagini della location, il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, la domanda dei curiosi e degli appassionati sorge spontanea. Ebbene la risposta ci porta direttamente nel Lazio, in provincia di Frosinone, dove spicca la suggestiva dimora. Parliamo di un istituto che alle sue spalle ha una lunghissima storia: è stato fondato alla fine dell’ottocento dalla regina Margherita di Anagni, il cui nome rappresenta tuttora il Convitto.

Il Collegio 6, location: dov’è stato girato?

La particolarità della struttura de Il Collegio 6 è il fatto che sorga sulla pianta di un antico convento domenicano del XII secolo. Inizialmente l’istituto era stato pensato come una scuola per contrastare l’analfabetismo dell’epoca e per studiare le lingue. Tuttora conserva gran parte della sua struttura originaria, con un’architettura estremamente affascinante che racchiude storia e valori da custodire. Questa sera grazie al documento reality de Il Collegio, lo storico Convitto riprenderà vita.

