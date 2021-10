Location Imma Tataranni 2: dov’è ambientata/ Matera e non solo: “effetto Montalbano”?

Non si può certo negare che a contribuire al successo di Imma Tataranni è stata certamente la location in cui la fiction è ambientata la seconda stagione. Stiamo parlando ovviamente della splendida Matera. La scelta è strettamente legata ai natali della scrittrice che ha ispirato la serie attraverso i suoi libri: Mariolina Venezia. Nel corso di Imma Tararanni 2, però, Matera non sarà l’unica perla della Basilicata a godere della visibilità fornita da Rai Uno in connubio alla serie. Le scene saranno infatti ambientate anche in quel di Metaponto, frazione di Bernalda; nonché a Marsicotevere (Potenza) ed in Val d’Agri. Delle riprese sono state effettuate anche a Viggiani, alla diga del Pertusillo e sul comprensorio della montagna Viggiano-Valturino. Insomma, va bene stare attenti alla trama, ma anche l’occhio avrà la sua parte.

Imma Tataranni 2/ Anticipazioni prima puntata 26 ottobre: nuove indagini a Matera

Location Imma Tataranni 2: dov’è ambientata la fiction

Perché Matera ha influito positivamente sul risultato di ascolti di Imma Tataranni? Perché è stato impossibile, nel corso della prima stagione, evitare di apprezzare le bellezze di una terra che soltanto nel 2019 ha meritato il titolo di “Capitale europea della cultura“. Le immagini del sostituto procuratore Tataranni, intenta a gestire le sue indagini tra i rinomati “sassi” di Matera, hanno certamente convinto tanti italiani a visitare i luoghi della fiction.

Imma Tataranni/ Ultima puntata 27 ottobre: il bacio con Ippazio, scoppia l'amore

Un fenomeno in parte simile a quello inaugurato ormai diversi anni fa dal Commissario Montalbano, con milioni di telespettatori che nel tempo non hanno voluto rinunciare all’opportunità di vivere per uno o più giorni le emozioni del commissario inventato dalla penna di Andrea Camilleri, recandosi a Porto Empedocle (corrispettivo della immaginaria Vigata) o a Punta Secca (equivalente di Marinella). Lo stesso effetto promette di essere replicato per quanto riguarda Matera grazie ad Imma Tataranni anche dopo questa seconda stagione di messa in onda.

LEGGI ANCHE:

Imma Tataranni 2 si farà/ Rimane il punto interrogativo chiamato Coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA