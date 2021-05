Location La Compagnia del Cigno 2, dov’è stato girato?/ Non solo Milano, Como e..

Qual è la location de La Compagnia del Cigno 2? E’ questo il quesito che si ripete, puntuale, settimana dopo settimana tra gli internauti, quando le nuove puntate della serie regalano scorci noti di Milano e di altri incantevoli luoghi della Lombardia come Como. Il secondo capitolo della serie tv, girato lo scorso anno da giugno a novembre, ha vissuto non pochi problemi dal punto di vista delle registrazioni. La troupe è stata costretta, in diverse occasioni, a cambiare location per via delle restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus.

Location la Compagnia del Cigno 2: tra Milano e Como, ma non solo..

Come abbiamo anticipato la location de la Compagnia del Cigno 2 è prevalentemente milanese, ma non solo. Uno dei personaggi della fiction, Irene, che interpreta la moglie ed insegnante di Luca, vive sul lago di Como. I paesaggi e le riprese appaiono piacevoli agli occhi dei telespettatori, benché alcune puntate siano state girate anche in interni. La location, in ogni caso, è stata intesa dagli autori soprattutto come entità paesaggistica funzionale allo sviluppo della trama e dei personaggi protagonisti.

