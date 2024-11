Questa sera, in prima serata su Rai Uno, gli appassionati potranno approfittare della visione di un film tutto da vivere. Con Neri Marcorè e non solo nel cast di attori e Fabrizio Cosa alla regia, spicca oltre alle curiosità sulla trama anche gli aspetti che riguardano la location de Una villa per due. Dove è stato girato il film? Proviamo dunque ad esaudire tale curiosità degli appassionati.

L’opera di Fabrizio Cosa è pregevole tanto per la trama quanto per la location: Una villa per due – in onda questa sera su Rai Uno – avrà come scenario le bellezze del Trentino, sia dal punto di vista urbanistico che naturale. Nella pellicola sono dominanti le scene che lambiscono le zone tra la Val di Ledro e Arco, luoghi iconici della regione e che chiaramente aggiunto ulteriore bellezza scenografica del film.

Dove è stato girato Una villa per due: location del film e curiosità

La location Una villa per due ha chiaramente varie riprese che riguardano gli interni e che dunque sono state realizzate prettamente in studio. Per il resto, le ambientazioni – come già accennato – del film in onda questa sera su Rai Uno riguardano prettamente le aree urbane e naturali del Trentino. Spiccano Piazza III Novembre, situata ad Arco, così come Via Belvedere a Mezzolago.

Insomma, la location de Una villa per due è certamente un motivo aggiuntivo per assaporare la bellezza del film non solo dal punto di vista dell’intreccio, della trama, ma anche per gli aspetti scenografici e per la precisione delle riprese nel cogliere le cornici offerte dalle terre del Trentino.

