Locazioni imprese turistiche/ Nuovo codice tributo per il credito d’imposta

È stato istituito il codice tributo 69-78 denominato credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, articolo 5 del decreto legge 27 gennaio 2022 numero 4.

Locazioni imprese turistiche: l’importanza del nuovo codice tributo

Lo rende noto l’Agenzia delle entrate con la risoluzione numero 37 del 11 luglio 2022. Il codice tributo in oggetto serve ad utilizzare in compensazione, mediante il modello F24 il credito d’imposta di cui possono beneficiare le imprese turistiche per il pagamento di canoni di locazione degli immobili.

Si specifica inoltre che durante la compilazione del modello F24, il codice tributo è inserito nella sezione erario Nella colonna in porti a credito compensati e quindi nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione nella colonna importi al debito versati.

Locazioni imprese turistiche: ecco chi potrà beneficiare del credito d’imposta

L’Agenzia delle entrate inoltre verificherà che questo credito non sia superiore a massimo fruibile in base all’autodichiarazione che attesta il possesso dei requisiti. Il credito d’imposta è una misura di cui possono beneficiare le imprese turistiche, quelle che hanno i codici Ateco 93.11.20 e quindi la gestione di piscine, per canoni di locazione degli immobili delle attività.

L’agenzia inoltre ha precisato che si possono considerare validi anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 purché siano stati versati entro il 29 agosto dello stesso anno così come precisato nell’articolo 3 comma 2 dello statuto dei diritti del contribuente.

