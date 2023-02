Lodo Guenzi: chi è la fidanzata misteriosa?/ “Non lo dico neanche per sogno…”

Lodo Guenzi e la fidanzata misteriosa con cui avrebbe fatto lo “scatto definitivo”

Da un po’ di tempo a questa parte il cantante Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale sarebbe felicemente fidanzato con una ragazza misteriosa di cui il pubblico e i fan non sanno praticamente nulla e non conoscono l’identità. Infatti il trentacinquenne ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla propria vita sentimentale, evitando di entrare troppo nei dettagli della sua relazione e di confermare o smentire rumors e identikit sulla sua presunta compagna. Lodo Guenzi infatti desidera separare nettamente il lavoro dall’amore e si muove di conseguenza per “proteggere” la fidanzata dal tritacarne mediatico.

In una intervista di qualche anno fa rilasciata a Vanity Fair, il cantante de Lo Stato Sociale aveva confermato di essere impegnato e di aver compiuto, forse, quello che definisce lo “scatto definitivo”. “Sto molto bene con una persona”, aveva dichiarato, sottolineando però l’esigenza di mantenere segreta l’identità della sua dolce compagna. “Parlare di lei? Nemmeno per sogno…”. Una chiusura che, paradossalmente, ha alimentato la curiosità dei fan sulla vita sentimentale dell’artista.

Lodo Guenzi e l’amore: “Fidanzata? Il nostro è un mestiere complicato”

Tempo fa aveva fatto riflettere un un post Instagram postato dal cantante, che sottolineava il desiderio di avere al suo fianco una persona in grado di tutelare e al tempo stesso rispettare il valore dell’individualità. “Io vorrei accanto una donna che non rinunci mai a un lavoro, un’opportunità, un viaggio o altro per me. Mai”, aveva detto Lodo Guenzi a proposito della sua presunta fidanzata. “Il nostro mestiere è complicato, ricevi tante attenzioni che possono deviarti, ma nel caos devi mantenere lucidità”, le sue parole rilasciate ad Elle nel 2018, ammettendo che la popolarità aveva porta sul gruppo una forte attenzione da parte delle donne: “Il nostro mestiere è complicato, ricevi tante attenzioni che possono deviarti, ma nel caos devi mantenere lucidità. Canzoni dedicate a ragazze? Sì a tante ragazze diverse. Ma la libertà è sicuramente la donna che abbiamo amato di più”, la spiegazione di Lodo.

