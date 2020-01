Lodovica Comello/ Il marito Tomas Goldschmidt? Conosciuto sul set di Violetta… (Che tempo che fa)

Lodovica Comello ha già preparato tutto per accogliere il suo primo erede. L’attrice e il marito, il produttore Tomas Goldschmidt, hanno scelto però di non snaturare lo stile minimal ed extralusso del loro appartamento di Milano. Manca davvero poco, visto che la conduttrice di Italia’s Got Talent ha deciso di abbandonare la guida del programma proprio in previsione del parto imminente. Per adesso il pancione c’è ancora: Lodovica lo accarezza con le mani mentre guarda sognante la culla naturale del suo bimbo. Uno scatto che ha catturato l’interesse dei fan, scatenatissimi con i like su Instagram. Clicca qui per guardare la foto di Lodovica Comello. Una bella immagine che ci svela tra l’altro la presenza di una libreria bianca, uno dei colori di base scelti per il loft, e tanti oggetti che Lodo e il marito hanno acquistato durante i loro numerosi viaggi. La poltrona multicolor invece si differenzia molto dal divano grigio che la coppia ha usato per annunciare la gravidanza a tutti gli ammiratori. “Sarò alle prese con pannolini e pappe, vedrò ogni cosa da un punto di vista nuovo”, ha detto a TvZoom la conduttrice, parlando di cosa prevede per il suo 2020. “L’ho conosciuto sul set di Violetta, lavorava nella produzione. Per amore ha fatto la valigia ed è venuto in Italia. E so quanto sia stato difficile: è molto legato alla sua famiglia in Argentina”, ha detto invece a Vanity Fair riguardo al marito. Un uomo pragmatico, organizzato, del tutto opposto alla Comello. “Mi trasmette sicurezza, tranquillità, forza”, dice. Anche se fra i due è nato tutto da una semplice amicizia, Tomas ha saputo conquistarla fin dal primo istante: “Un giorno si è presentato con due biglietti per il concerto degli Aerosmith. ‘Ti va di venire?’. A un certo punto hanno cominciato a suonare I don’t want to miss a thing, scendeva una pioggerellina leggera, ci siamo abbracciati. Una scena da film”.

Lodovica Comello a Che tempo che fa

Lodovica Comello va presa per la gola: lo svela nelle Stories, dove condivide una cena fatta nel week end dall’amico chef Enrico Bartolini. Non una trattoria, non un semplice ristorante elegante, ma gourmet con tante specialità particolari. Il suo piatto preferito? Bottoni Olio e Lime con salsa Cacciucco e Polpo alla brace. “Peccato il dolce era piccolo”, scrive nelle Storie, mostrando in realtà un piatto pieno di prelibatezze. Una coccola in più che si è voluta concedere. E pensare che un anno esatto fa, Lodovica aveva confidato a Il Messaggero di essere pronta a diventare mamma. 12 mesi più tardi, eccola con il pancione e prossima ad abbracciare il suo piccolo. “Non vivo la maternità come una pressione”, ha detto all’epoca. Si vede che ha funzionato: la mancanza di stress le sarà stata utile per realizzare il progetto di vita a tre. Oggi, domenica 26 gennaio 2020, Lodovica Comello sarà inoltre ospite di Che tempo che fa su Rai 2. Ci rivelerà qualcosa di più sulla sua dolce attesa? Sicuramente sì. Potrebbe essere addirittura l’ultima volta per la conduttrice in uno studio televisivo, prima di dare alla luce il suo primo maschietto.

