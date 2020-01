Francesco Facchinetti/ La gaffe su Lodovica Comello (Il cantante mascherato)

Francesco Facchinetti è un giudice della prima edizione de “Il cantante mascherato“, lo show condotto con grandissimo successo di critica ed ascolti da Milly Carlucci su Raiuno. Dopo l’ottimo debutto delle prime due puntate, i sei concorrenti rimasti in gara sono pronti a tornare sul palco con nuovi imperdibili performance. Intanto si fa sempre più alta la curiosità di scoprire chi si nasconde dietro le sei maschere rimaste in gara. Durante la seconda puntata Facchinetti, essendo giudice del programma con Flavio Insinna, Patty Pravo, Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto, ha cercato di indovinare l’identità delle sei maschere in gara. La prima ad esibirsi è stato l’Angelo con Facchinetti che lancia: “per me è Francesco Renga”. Il dj e produttore resta molto colpito dalla prova canora del Pavone in cui riconosce l’iconica Donatella Rettore, ma durante la puntata il figlio dei Pooh lancia una vera e propria frecciatina alla collega giudice Ilenia Pastorelli dicendole: “volevo dire ad Ilenia che tra i personaggi in gara non c’è Pupo”.

Francesco Facchinetti punzecchia Ilenia Pastorelli, ma…

Una frecciatina quella di Francesco Facchinetti a Ilenia Pastorelli che non se la lascia scappare; anzi l’attrice coglie la palla al balzo e quando è tenuta ad indovinare l’identità del barboncino dice: “Posso dire che secondo me è Pupo?”. Naturalmente l’attrice di Jeeg Robot scherzava con Milly Carlucci e lo stesso Facchinetti che scoppiano a ridere. Intanto proprio sul barboncino anche Facchinetti fa una gaffe visto che fa il nome di Lodovica Comello che proprio in questi giorni ha annunciato alla stampa la sua decisione di lasciare la conduzione del programma “Italia’s Got Talent” essendo incinta. Una notizia che si scontra con l’idea del produttore discografico visto che il barboncino ha regalato una performance canora con tanto di balletto, difficile da fare per una donna in dolce attesa. La gara prosegue con il mastino napoletano in cui Facchinetti riconosce qualcosa di Giorgio Panariello, mentre per il coniglio punta su Kekko Silvestre dei Modà.

Francesco Facchinetti: “il mostro è mio padre Roby e lo chiama in diretta”

Durante la seconda puntata Francesco Facchinetti si è fatto notare dopo l’esibizione della maschera del mostro che ha portato sul palcoscenico del Cantante Mascherato il brano “Highway to hell”. Facchinetti non ha alcun dubbio: “è mio padre Roby Facchinetti” e infatti poco dopo il dj lo chiama in diretta, ma senza ricevere alcune risposta. “Potrebbe non rispondere perché è a letto visto che ha 100 anni o forse avevo ragione” dice Facchinetti. Poi è la volta del Leone, una delle maschere più curiose di questa prima edizione, ma questa settimana dj Francesco fa un nuovo nome: “potrebbe essere un imitatore. Per me è Max Giusti il leone”. Sul finale chiamato a scegliere chi salvare tra i concorrenti rimasti in gara, Facchinetti punta sul Pavone: “ha ancora tanto da dire e secondo me si sta giocando una grande occasione”.



