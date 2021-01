Lodovica Comello/ “Vissuto il parto di Teo con un’ansia e una paura…”

Lodovica Comello è pronta a tornare nelle vesti di conduttrice della nuova edizione di “Italia’s Got Talent“, lo show in partenza da mercoledì 27 gennaio 2021 in prima serata su Tv8. La cantante e conduttrice radiofonica torna in tv dopo la nascita del primo figlio Teo nato proprio durante il lockdown e non nasconde una certa preoccupazione sul futuro. “Mi spaventa il fatto che non sarà il passaggio dal 2020 al 2021 a risolvere le cose. Al di là di aver vissuto il parto con un’ansia e una paura che non ci dovevano essere, uno si abitua a rinunciare a determinate cose, solo che ogni giorno mi viene il dubbio che questo non valga per mio figlio” – ha detto la Comello durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Parlando proprio del figlio Teo ha aggiunto: “ha 10 mesi, è in una fase super-esplorativa e avrebbe bisogno di vedere, di stare con altri bimbi, solo non può farlo. Mi chiedo in che modo questo potrà ripercuotersi su di lui in futuro, ma credo che siano paranoie legittime”. A parte le preoccupazioni per il figlio, Lodovica è prontissima per il debutto della nuova edizione del popolare talent show che condurrà per il quarto anno consecutivo. Nonostante siano passati quattro anni la cantante non nasconde di divertirsi ancora come la prima volta. “Il “lavoro sporco” lo fanno i giudici, sulle loro spalle grava il destino dei concorrenti” – ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni precisando – “a me tocca la parte più divertente e leggera: conoscerli, percepirne l’emozione e godermi le loro esibizioni”.

Lodovica Comello sui giudici di Italia’s Got Talent: “Mara Maionchi si diverte come una matta”

Lodovica Comello non sarà sola in questa nuova edizione di “Italia’s Got Talent. La conduttrice potrà contare sulla presenza di una giuria variegata e che promette scintille composta da Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato sui giudici: “Frank è l’anziano della giuria. Quest’anno lui guida il tavolo, si diverte, è rilassato e perfettamente nel ruolo. Mara è nel suo posto nel mondo. Sembra che questo programma sia stato creato per lei, perché si diverte come una matta”. Sulla campionessa di nuoto Federica Pellegrini, la Comello ha rivelato: “è la riflessiva del gruppo”, mentre sul ristoratore ed imprenditore Joe Bastianich ha detto: “è un giudice che si pone tanti interrogativi, è il più severo di tutti”.

Infine la Comello parlando di prime volte ha ricordato una cosa stranissima: “avevo 17 anni e partecipavo a un concorso canoro in una sagra di paese. E proprio mentre sto cantando “Luce” di Elisa, che succede? Blackout totale: tutto il paese al buio. Un imbarazzo assoluto… “.



© RIPRODUZIONE RISERVATA