Loic Fleury, compagno Camila Raznovich/ Lei: “Matrimonio? Si spera quest’anno!”

Camila Raznovich, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, racconta di essere felicissima assieme al suo compagno Loic Fleury. Imprenditore francese conosciuto su un’isola greca con il quale è fidanzata da un po’, è anche il futuro marito della conduttrice. “Lui detesta essere esposto in Tv, ma è in Francia ora e starà facendo altro. – esordisce la Raznovich, che poi racconta – Penso che lui abbia visto dietro, giù i muri, via le maschere e vede in me una donna libera, più morbida… non le prime qualità che associano a me!”

Quando però si sono incontrati, Loic non sapeva chi realmente fosse Camila: “Quando ha saputo che sono un personaggio pubblico non l’ha presa benissimo diciamo… – ha ammesso la conduttrice – In Italia quando sei personaggio pubblico non sai mai quanto c’è di interesse personale e quanto di personaggio pubblico, invece con lui…”

Camila Raznovich si prepara al matrimonio con Loic Fleury

Camila Raznovich è pronta a convolare a nozze con Loic Fleury: “Si spera potremmo sposarci quest’anno!” ammette la conduttrice su Rai 1. “Ci ho messo 4 secondi ad innamorarmi di lui. Mi ha invitato a ballare e quando mi ha posato la mano sulla schiena ero innamorata.” racconta ancora, facendo inoltre una dichiarazione un po’ piccante: “Io se non ho un’intesa emotiva e sessuale con il mio compagno lo so, mi stufo. Per me è importantissimo, vale 10.”



