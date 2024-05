Lola, chi è ex fidanzata di Coez e perché è finita?/ Apparve in uno dei suoi video più famosi, poi…

Un tuffo nella vita sentimentale di Coez: ecco chi è la sua ex fidanzata Lola

Nel passato sentimentale del cantante Coez, c’è sicuramente la sua ex fidanzata Lola. Una ragazza che nel corso degli anni ha guadagnato più volte la luce dei riflettori, grazie agli elogi dell’artista che per la fidanzata spendeva sempre parole al miele. Ma chi è e cosa sappiamo di Lola, l’ex fidanzata di Coez? Innanzitutto Lola sarebbe semplicemente un soprannome della ragazza, che in realtà si chiama Claudia. Al di là di qualche uscita pubblica, Coez è sempre stato riservatissimo sulla sua vita privata, ma questa storia d’amore ha segnato in modo indissolubile la sua vita e anche i suoi successi musicali.

I fan di vecchia data ricorderanno sicuramente il video della canzone La musica non c’è di Coez, perché proprio in quella clip apparve la sua fidanzata Lola. Oggi i due avrebbero mantenuto buoni rapporti, anche se il sentimento amoroso è ormai svanito.

Coez, l’amore per la musica e per la sua ex fidanzata Lola: “Se si sta con una persona…”

Sull’amore Coez è sempre stato molto chiaro: i sentimenti guidano la sua vita privata, ma anche quella musicale e artistica. Molti dei suoi dischi, infatti, li ha realizzati da fidanzato: “Se si sta con una persona forse si ha il bisogno di esprimere anche molto altro. Quando sei da solo scrivi d’amore perché ti manca e vuoi colmare quella cosa che ti manca. Se stai con qualcuno quella cosa già ti appaga. Il ritorno alla durezza del sound un po’ da ‘coattello’ dipende da questo”.

Come dicevamo, oggi lui e la sua ex fidanzata Lola non stanno più insieme e non sono chiari quali siano stati i motivi della rottura, né tantomeno sappiamo se la ragazza abbia voltato pagina. Per quanto riguarda Coez, continua a prevalere grande riservatezza sull’aspetto sentimentale.











