Lola Indigo, chi è?/ Dalla Spagna alla conquista dell’Italia con “Caramello”

Lola Indigo con Elettra Lamborghini e Rocco Hunt a Time Summer Hits 2022

Lola Indigo tra gli ospiti di Tim Summer Hits 2022. La cantante spagnola presenta il brano “Caramello” in coppia con Elettra Lamborghini e Rocco Hunt. Un brano che il rapper salernitano ha raccontato così: “l’interpretazione è libera, per volare con la fantasia. Vogliamo far divertire senza prenderci troppo sul serio e con Lola volevamo creare un trio un po’ inedito, ribadendo il nostro amore per il filone latino”. Non è stato “facile” per Rocco Hunt collaborare con due donne. “La situazione è complicata perché mi sono ritrovato alle prese con due ragazze e ci sono tante esigenze già solo con una. Il mio compito è accontentarle” – ha detto scherzando per poi aggiungere – “di solito i pezzi estivi mi vengono bene alla prima scrittura, con Elettra ho dovuto fare vari tentativi. È esigente per il bene comune della canzone e mi ha spronato a rimboccarmi le maniche”.

Per Lola Indigo è una grandissima occasione per farsi conoscere dal pubblico italiano, visto che il brano è uno dei più trasmessi dalle radio e si candida a tutti gli effetti tra i papabili tormentoni dell’estate 2022. Ma chi è Lola Indigo?

Chi è Lola Indigo, la cantante di “Caramello”?

Clase 1992, Lola Indigo è nata il 1 aprile a Madrid sotto il segno dell’Ariete. Miriam doblas Monoz ha 30 anni e si sta facendo conoscere in Italia proprio grazie al brano “Caramello” interpretato in coppia con Rocco Hunt e Elettra Lamborghini. La canzone, scritta dal rapper napoletano Rocco Hunt in collaborazione con Federica Abbate e Davide Petrella, è un brano allegro e spensierato pensato apposta per l’estate.

Quale occasione migliore per la bellissima cantante spagnola di collaborare con due campioni della musica italiana che da anni sono tra gli indiscussi protagonisti dell’estate con i loro brani – tormentone.

