Nel mondo del cinema italiano e non solo brilla la stella di Fabio Testi; sex symbol e attore magistrale, negli anni ha conquistato la scena cinematografica con i ruoli più disparati mettendosi in evidenza per un mix di talento e carisma invidiabile. La notorietà ha chiaramente amplificato l’attenzione sulla vita privata e certamente non manca chi tra i fan ricerca informazioni sulla vita sentimentale dell’attore. Fabio Testi è giunto due volte al grande passo del matrimonio, ma chi sono le sue ex mogli?

Fabio Testi, chi è la fidanzata dell’attore?/ “Non voglio rendere pubblica la mia storia, però…”

La prima delle ex mogli di Fabio Testi è Lola Navarro, conosciuta nella seconda metà degli anni settanta e con la quale è convolato a nozze nel 1979. Un amore importante quello con la stilista spagnola come testimoniato dalle parole dell’attore pronunciate in passato ai tempi del Grande Fratello Vip: “Forse con lei ho vissuto il vero amore…”. Una liaison durata più di due decenni e che ha regalato ad entrambi 3 splendidi figli. La seconda delle ex mogli di Fabio Testi è invece Antonella Liguori; una liaison recente e suggellata dalle nozze nel 2015. Anche questa volta il sacro vincolo del matrimonio non ha però avuto un lieto fine data la rottura risalente a pochi anni dopo: “…Tra noi era già finita da tempo, si trattava di un rapporto stanco”.