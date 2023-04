Lola Navarro, ex moglie Fabio Testi/ Il secondo matrimonio con Antonella Liguori

Lola Navarro, chi è la prima moglie di Fabio Testi

Fabio Testi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, si è sposato due volte. Nel 1979 l’attore ha sposato la stilista spagnola Lola Navarro, con cui ha avuto i tre figli: Fabio Jr, Thomas e Trini. “Forse il vero amore è stata Lola Navarro, la mia prima moglie con la quale ho fatto 3 figli. Poi è andata a finire male, ma è stato il vero amore”, ha raccontato l’attore durante la sua permanenza dentro la casa del Grande Fratello Vip.

Nonostante l’amore e la nascita di tre figli, la coppia si è allontanata fino alla decisione di divorziare: hanno passato molti anni in tribunale, come ha raccontato l’attore in una recente ospitata a Domenica In. Ora le cose tra loro sono cambiate: “Adesso andiamo d’accordo, lei viene a trovarmi, va a vedere i nipoti, io vado in Spagna”.

Antonella Liguori, chi è la seconda moglie di Fabio Testi

Dopo la fine del matrimonio con Lola Navarro nel 1996, Fabio Testi ha incontrato la gallerista Antonella Liguori. Dopo sette anni insieme, la coppia si è sposata il 3 gennaio 2015 con rito civile a Capri. Dopo qualche anno, pero, anche la loro relazione è naufragata: “Era un rapporto stanco. Mi sono separato da Antonella circa cinque mesi fa. Ma tra noi era già finita da tempo, si trattava di un rapporto stanco”, ha raccontato al settimanale Nuovo. Nel 2019 Testi ha ufficializzato una relazione con la violinista Lisa Agnelli. Successivamente si è legato a un0altra donna: “Ho avuto di recente una fidanzata giovanissima che, però, dopo un po’ ha fatto pace con il moroso coetaneo e se n’è andata”, ha confessato al Corriere della Sera nel 2022.

