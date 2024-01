Lombardia, 45 nuovi treni entro la fine del 2024/ Lucente: “Nel 2025 solo nuovi convogli in regione”

La Regione Lombardia amplia ulteriormente il proprio parco treni. Nella giornata di ieri l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, ha fatto sapere che entro il 2024, anno da poco iniziato, entreranno in servizio 45 nuovi treni che si aggiungono ai 34 Treni ad Alta Frequentazione (TAF) che saranno riammodernati. A deciderlo, scrive Lombardianotizie.online, sono stati Regione Lombardia, Trenord e Ferrovienord, annuncio che è stato dato presso la stazione di Milano Cadorna, fra gli snodi principali del capoluogo lombardo, presentando anche il primo TAF tirato a lucido: il vecchio treno viene ammodernato con nuovi sistemi e impianti, arredi interni rinnovati, e l’installazione delle telecamere.

“Ad oggi – le parole dell’assessore Lucente sempre riportate da Lombardianotizie.online – sono 144 i nuovi convogli immessi, nel 2024 ne entreranno in servizio altri 45. Stiamo rispettando i tempi, entro la fine del 2025 in Lombardia circoleranno solo treni nuovi, ben 214, per un impegno economico di Regione pari a 1,7 miliardi di euro. Uno sforzo che, non mi stancherò mai di sottolinearlo, deve andare di pari passo con gli interventi di adeguamento delle infrastrutture e un servizio sempre più competitivo e all’avanguardia, con treni puntuali ed efficienti, su ogni tratta”.

LOMBARDIA, 45 NUOVI TRENI ENTRO LA FINE DEL 2024: LA ROADMAP

Già stabilita la roadmap per l’introduzione dei nuovi treni, a cominciare dai due convogli Caravaggio che saranno immessi dal prossimo 5 febbraio lungo la linea Milano-Mortara-Alessandria. Altri due convogli dello stesso tipo circoleranno sulla Milano-Carnate-Bergamo, linea che tra l’altro sempre dal 5 febbraio vedrà l’interruzione della tratta Bergamo-Ponte San Pietro per i lavori di raddoppio.

Due treni ad alta capacità saranno invece destinati alla linea Milano-Treviglio-Cremona entro il mese di giugno, mentre quattro convogli monopiano Donizetti si vedranno per la prima volta sulla Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e altri 4 dello stesso tipo sulla Milano-Gallarate-Luino. L’introduzione di 45 nuovi convogli in regione Lombardia non può che essere una piacevole notizia, tenendo conto anche dei disagi che spesso e volentieri subiscono i pendolari al mattino, complice i treni sempre super affollati.

