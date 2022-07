LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 19 LUGLIO/ “Quasi 2700 vaccini al giorno”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DELLA LOMBARDIA DI IERI

In attesa dei dati aggiornati ad oggi, martedì 19 luglio 2022, sui nuovi contagi in Lombardia, cerchiamo di capire quanta sia stata l’incidenza nel corso degli ultimi giorni in Lombardia, partendo proprio dal bollettino coronavirus della giornata di ieri, lunedì 18 luglio. Già da diversi giorni si registra un decremento più o meno marcato dei contagi, fatto confermato dal bollettino di lunedì che registrava 3.262 casi (rispetto agli 8.971 di domenica).

Tuttavia, questo calo potrebbe dipendere anche dalla riduzione dei tamponi che sono stati 14.924 rispetto a quelli di domenica che erano 41.719. Nella giornata di lunedì, però, il tasso di positività aumentava, passando a 21,8%, rispetto al 21,5% di domenica. La situazione rimane, fortunatamente, sotto controllo negli ospedali lombardi, con 1528 ricoveri in terapia ordinaria (+2 rispetto alla giornata di domenica), di cui solamente 40 in terapia intensiva (nessun aumento rispetto alla giornata di domenica). A trainare i contagi rimane il comune di Milano, con 1.055 casi, seguito a ruota da Brescia (518), Monza e Brianza (329), Bergamo (285) e Pavia (242), mentre negli altri comuni il numero rimane sotto al 200.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 18 LUGLIO: “quasi 2000 vaccini al giorno”

Mentre aspettiamo il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, la presidente di Federfarma Annarosa Rocca, nel corso dell’evento Il ruolo delle farmacie nella riforma della sanità lombarda, ha parlato del vaccino, sottolineando ancora una volta come sia l’unica arma per difenderci veramente dal covid. “In questi giorni c’è stato un grande aumento” delle prenotazioni, sottolinea Rocca, soprattutto dopo che la vaccinazione è stata aperta anche agli “over 60”.

È aumentato “notevolmente il numero di prenotazioni”, soprattutto all’interno delle farmacie. Sul territorio lombardo, sono 530 le farmacie che inoculano i vaccini, e Rocca conta “di arrivare a mille” dato che a breve inizieranno di nuovo anche i cicli vaccinali per l’influenza comune e stagionale. Ad oggi, le vaccinazioni effettuate dalle farmacie in Lombardia raggiungono anche picchi di 2.700 somministrazioni giornaliere, che per più della metà dei casi riguardano la seconda dose booster (comunemente chiamata terza dose), attestando la fiducia dei cittadini nei confronti dei presidi farmacologici. Durante l’evento, infatti, si è parlato principalmente dei nuovi ruoli che le farmacie andranno a ricoprire per alleggerire e rendere più agevole l’accesso alla pubblica sanità, in un contesto in cui è ancora piuttosto complesso riuscire a far fronte a tutte le richieste arretrate in un anno e mezzo di pandemia.

