Lombardia, bollettino coronavirus 23 gennaio/ 274 terapie: Fontana, “rivedere regole”

Al momento in Lombardia tanto i contagi quanto i ricoveri vengono dati in lieve discesa rispetto al picco massimo raggiunto negli scorsi giorni: in attesa del nuovo bollettino quotidiano di Regione Lombardia – in arrivo durante il weekend unito a quello del Ministero della Salute – i dati emersi ieri registrano una lieve ma importante “inversione di tendenza”.

82 morti positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore tra venerdì e sabato, con però 31.164 nuovi positivi e un tasso di positività che scende al 14,5% (214.099 tamponi effettuati). I ricoverati in terapia intensiva scendono a 274 posti occupati (-2) mentre sui ricoveri in area medica con sintomi il calo è più significativo, 42 pazienti in meno rispetto al giorno precedente (3.461 le persone in cura). In tutto i lombardi ancora positivi al tampone sono 483.548, di cui però 479.813 sono in isolamento domiciliare senza praticamente alcun sintomo.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, LA PROPOSTA DI FONTANA

Anche per la prossima settimana, stante il miglioramento visto sul fronte ricoveri negli ultimi bollettini regionali, la Lombardia rimarrà in zona gialla: così ha disposto la Cabina di regia, valutando i dati generali che vedono un tasso di ricoveri oltre il 30% mentre quello delle rianimazioni rimane attorno al 15% (per la zona arancione occorrerebbe oltre il 20%). Resta fermo l’intento di tutte le Regioni, Lombardia in testa, di modificare/cambiare il sistema dei colori assieme alla comunicazione del bollettino con la raccolta dei dati Covid. Martedì è prevista una Conferenza delle Regioni per stilare un documento unitario da presentare poi al Governo entro la fine della prossima settimana: «Chiediamo al governo di rivedere i parametri e mettere a punto un sistema che consenta da un lato di monitorare l’andamento della pandemia e, dall’altro, anche di convivere con il virus», ha detto il Governatore lombardo Attilio Fontana, sottolineando come «sicuramente è necessaria una comunicazione più chiara da parte di tutti. Ci sono troppe informazioni, spesso distorte, si passa dall’allarmismo, alla negazione dell’esistenza del Covid. I cittadini sono disorientati e indubbiamente il susseguirsi di regole diverse, spesso troppo macchinose, non aiuta». Il Presidente di Regione Lombardia suggerisce di evidenziare nel bollettino giornaliero (che potrebbe anche divenire settimanale) i dati più utili ai cittadini, «per tenerli informati, senza che debbano essere travolti da ansie ingiustificate».

