Lombardia, bollettino coronavirus 4 gennaio/ +863 casi positivi, ricoverati in calo

Pochi istanti fa è stato reso noto il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, lunedì 4 gennaio 2021, e si registra un calo di decessi e casi positivi, nonché di ricoverati. Come reso noto dalla Regione guidata da Attilio Fontana, nelle ultime 24 ore sono stati annotati 863 nuovi contagiati (49 debolmente positivi) su 8.161 tamponi processati. In deciso calo la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati: dal 12,9% di ieri al 10,5% di oggi.

Questo il dato dei nuovi casi positivi per provincia: +243 infettati in provincia di Milano (di cui Milano città +89), +38 in provincia di Bergamo, +302 in provincia di Brescia, +37 in provincia di Como, +18 in provincia di Cremona, +21 in provincia di Lecco, +9 in provincia di Lodi, +66 in provincia di Mantova, +73 in provincia di Monza e Brianza, +29 in provincia di Pavia e +14 in provincia di Varese. Nessun nuovo caso in provincia di Sondrio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 4 GENNAIO

Come dicevamo, il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi rileva un calo di nuovi decessi: dal +36 di ieri al +27 di lunedì, totale di 25.344 vittime di Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Ottimo balzo in avanti per quanto riguarda i guariti: +5.104 nelle ultime 24 ore, totale di 407.902 tra guariti (404.393) e dimessi (3.509). Buone notizie quelle che arrivano dagli ospedali della Lombardia per quanto riguarda i ricoverati: -5 pazienti in terapia intensiva (484) e -40 pazienti negli altri reparti Covid (3.227).

Per quanto riguarda il dossier vaccini, il responsabile della campagna vaccinale della Lombardia ha evidenziato: «La Lombardia ha certamente una macchina complessa, che per le 65 strutture significa poter somministrare 10mila dosi di vaccino al giorno e, in prospettiva, con anche le Rsa e gli altri punti, arrivare a picchi di 20mila somministrazioni al giorno. Quando abbiamo chiesto alle strutture di preparare questi piani, loro hanno considerato tutte le variabili, dalle consegne, ai turni del personale, all’arrivo di materiali di consumo come siringhe e aghi. Sulla base di quello noi sappiamo che da oggi tutti e 65 gli hub partono, per raggiungere gli obiettivi che ci sono stati prefissati come piano vaccinale», le parole di Giacomo Lucchini a Sky Tg 24.





