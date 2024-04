Lombardia, Leva Civica e Servizio Civile/ 320 giovani pronti a partire, 132 i progetti coinvolti

320 ragazzi della regione Lombardia sono pronti a partire per il servizio di leva civica. Il “progetto”, come riferisce Lombardianotizie.online, è stato presentato nella giornata di mercoledì 24 aprile presso l’auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, in occasione dell’evento ‘Destinazione Leva Civica’ della Lombardia. L’iniziativa è rivolta ai giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni, ed ha lo scopo di promuovere in regione la ‘Leva Civica Lombarda volontaria‘ e il ‘Servizio Civile Universale‘. Coloro che hanno aderito alla leva saranno impegnati per 25 ore alla settimana in dei percorsi precisi, per un totale compreso fra gli 8 e i 12 mesi, e riceveranno una indennità mensile di 582,50 euro per la Leva civica o di 507,30 euro per il Servizio Civile Universale.

“Entrambi gli strumenti di cittadinanza attiva risultano utili supporti per i ragazzi. Ciò anche al fine di indirizzarli verso scelte professionali consapevoli”, precisa Lombardianotizie.online. Presente, per l’evento, l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, che ha spiegato: “Ai tanti ragazzi e alle tante ragazze presenti abbiamo voluto raccontare attraverso la testimonianza dei loro coetanei, che hanno scelto il percorso della Leva Civica Lombarda, quanto questa esperienza possa essere una straordinaria opportunità di crescita umana sia individuale che collettiva”.

LOMBARDIA, LEVA CIVICA E SERVIZIO CIVILE: “CRESCERE E FAR CRESCERE LA COMUNITÀ”

I giovani che prenderanno parte alla Leva civica o al servizio civile, saranno impegnati a favore di soggetti fragili, ma anche nella protezione civile, nel settore della cultura, scolastico e ambientale, “significa crescere e far crescere la nostra comunità aumentando la coesione sociale. E sempre più significa anche poter apprendere competenze spendibili per la ricerca del futuro collocamento all’interno del mondo del lavoro”, ha precisato ancora la Lucchini.

Ad arricchire il servizio saranno i 132 progetti presentati per il bando 2024, per un ammontare di due milioni di euro di risorse, a cui parteciperanno appunto 320 giovani. “L’impegno di Regione Lombardia per la promozione della Leva Civica, – ha concluso l’assessore – è quindi espressione della nostra volontà di investire nel futuro dei giovani. E di farlo insieme al futuro sostenibile della nostra regione”.

